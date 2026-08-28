เดินหน้าดันภูเก็ตสู่จุดหมายศิลปะ-วัฒนธรรม ระดับโลก ผุด“RAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” ด้วยเรื่องราว “รามเกียรติ์” สร้างแหล่งดำน้ำ ปะการังเทียม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – สมาคมศิลป์ภูเก็จ เดินหน้าผลักดันภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก ผุด“RAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” นำเรื่องราว “รามเกียรติ์” สร้างแหล่งดำน้ำและปะการังเทียม แห่งใหม่ อ่าวสยาม เกาะราชา คาดเปิดให้นักดำน้ำเสพงานศิลป์ใต้น้ำต้นปีหน้า
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (28 ส.ค.69) สมาคมศิลป์ภูเก็จ จัดเวทีเสวนา “RAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร ณ หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นายสรายุทธ มัลลัม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ สีหราช ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์ ผู้ออกแบบ “สุพรรณมัจฉา” นางสาวเตือนใจ พันธ์ธร ผอ.ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ “RAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร” และมีนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ศิลปิน สมาชิกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วม
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวว่า โครงการ RAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร เป็นซึ่งจะเป็น Underwater Art Museum” แห่งแรกของเอเชีย เพราะปัจจุบันนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลอยู่เพียง 2 แห่ง เท่านั้น คือ ทีประเทศออสเตรเลีย และที่เมืองโคคูน ประเทศแม็กซิโก ซึ่งเป็นงานปฏิมากรรมใต้ทะเลที่มีเรื่องราว ซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวภูเก็ต ผสานศิลปะใต้ทะเลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยตั้งภูเก็ตเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก (World Art & Culture Tourism Destination) ผ่านโครงการ “RAYA Phuket Underwater Art Museum” หรือ “พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร RAYA” บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยใช้พลังของศิลปะร่วมสมัยในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล สร้างบ้านใหม่ให้ปะการังและสัตว์น้ำ ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย
สำหรับประติมากรรม RAYA พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร นั้น เป็นเรื่อง”รามเกียรติ์” ตอน “ตีเมืองลงกา” ซึ่งมีงานชิ้นใหญ่ 5 ชิ้น โดยชิ้นแรก คือ “หนุมาน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีเหมืองแร่ มีการนำไปติดตั้งแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2569 ส่วนประติมากรรมชุด “RAYA” ประกอบด้วย “พระราม” ออกแบบโดย อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง และปั้นโดย นายภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง “ทศกัณฐ์” ออกแบบโดย อาจารย์วรภพ ตันตินันทกุล และปั้นโดย นายธีระพงษ์ โพธิสาร “ก้อนถนน” ออกแบบโดย อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง และปั้นโดย อาจารย์อำนาจ บุญสนิท และ “สุพรรณมัจฉา” ออกแบบโดย นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์
โดยชิ้นงานทั้ง 4 ชิ้นนี้จะปั้นแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2569 นี้ หลังจากนั้นคาดว่าจะทยอยลงสู่ใต้ท้องทะเล ที่อ่าวสยาม เกาะราชา ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลมค่อนข้างสงบ เมื่อทุกอย่างติดตั้งแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเปิดให้นักดำน้ำลงไปดำน้ำชมความสวยงามของปฏิมากรรมดังกล่าวในช่วงปลายปี 2569 หรือไม่ก็ต้นปี 2570 เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ RAYA พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต
ด้านนางสาวศิริวรรณ สีหราช ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า RAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร จะเป็นหมุดหมายใหม่ของภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลและเสพงานศิลป์ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่งเท่านั้นในขณะนี้ ซึ่ง ททท.พร้อมที่จะนำพิพิภัณฑ์ดังกล่าวไปนำเสนอให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับทราบว่าภูเก็ตกำลังจะมีหมุดหมายทางการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของพิRAYA:พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทร
ด้านนางสาวเตือนใจ พันธ์ธร ผอ.ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต ระบุว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ได้อนุญาตให้จัดวางปฏิมากรรมชุดรามเกียรติ์ ใต้ท้องทะเล บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชา จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 1 ไร่เศษ เพื่อเป็นแหล่งดำน้ำและแหล่งปะการังเทียม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดวางไปแล้ว 1 ชุด คือ หนุมาน ปรากฎว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักดำน้ำลงไปดำชมงานศิลปะที่นอกเหนือจากการการดำชมความสวยงามของโลกใต้ทะเล