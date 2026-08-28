สถานทูตอิสราเอลยืนยัน นทท.กิน 8 พันแล้วชิ่งที่ป่าตอง ไม่ใช่ชาวยิว แต่เป็นซาอุฯ - โมร็อกโก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กิน 8,000 แล้วชิ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิราเอล แต่เป็นซาอุฯ และโมร็อกโก สถานเอกอัครราชทูตออกมายืนยันแล้ว พร้อมเรียกร้องสื่อและผู้ใช้โซเชียลตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่
จากกรณีมีการนำเสนอข่าวนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง สั่งอาหารมาทาน 8,000 บาท และไม่ยอมจ่ายเงินจนมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเชิญตัวไปโรงพัก ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยออกคำชี้แจง เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ชาวอิสราเอล
โดยคำชี้แจง ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2569 โดยมีการระบุว่านักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเป็นชาวอิสราเอล ก่อนที่ข้อมูลจะถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2569 สภ.ป่าตองได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า บุคคลในรายงานไม่ใช่ชาวอิสราเอล แต่เป็นนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียและโมร็อกโก
ทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ระบุว่า การรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง รวมถึงอาจกระตุ้นให้เกิดอคติและความเป็นปฏิปักษ์ต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนชาวอิสราเอล
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ขอเรียกร้องให้องค์กรสื่อ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และประชาชนทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการระบุสัญชาติของบุคคล ก่อนเผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์