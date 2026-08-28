“น้องเนเน่” ควงครอบครัวบินกลับภูเก็ต! คนไทยในอเมริกา-แฟนคลับแห่ส่ง ถึงสนามบินภูเก็ตคืนนี้ 21.35 น.

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “น้องเนเน่” พร้อมครอบครัว ออกเดินทางจากสหรัฐฯ กลับประเทศไทยแล้ว หลังสร้างชื่อบนเวทีระดับโลก โดยมีคนไทยในอเมริกา ผู้ประกอบการ และแฟนคลับ เดินทางไปส่งถึงสนามบิน คาดถึงสนามบินภูเก็ตคืนนี้ (28 ส.ค.) เวลา 21.35 น.
วันนี้ (28 ส.ค.) มีรายงานว่า “น้องเนเน่” พร้อมครอบครัว ได้ออกเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินทางกลับมายังจังหวัดภูเก็ต หลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการเดินทางไปสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติ
บรรยากาศก่อนออกเดินทางเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมีคนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯ รวมถึงผู้ประกอบการและแฟนคลับ เดินทางไปร่วมส่ง “น้องเนเน่” และครอบครัวที่สนามบิน พร้อมให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเยาวชนไทยคนเก่ง
สำหรับกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทย “น้องเนเน่” และครอบครัว มีกำหนดเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในคืนนี้ (28 ส.ค.) เวลาประมาณ 21.35 น. ซึ่งคาดว่าจะมีแฟนคลับและชาวภูเก็ตเดินทางไปรอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
การกลับถึงภูเก็ตครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญ หลัง “น้องเนเน่” กลายเป็นที่จับตาของแฟนชาวไทยและผู้ชมทั่วโลก จากผลงานบนเวทีประกวดระดับโลก และยังนำเสนอความเป็นไทยผ่านการแต่งกายและการแสดง จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง
ขอบคุณภาพ : เพจร้านเด็ดอเมริกา