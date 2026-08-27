รร.แสงทองวิทยาลัยแถลงการณ์เรื่องการสูญเสียนักเรียนจากการตกอาคารเรียน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - โรงเรียนแสฃทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการสูญเสียนักเรียนจากการตกอาคารเรียน พร้อมแสดงความอาลัยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว
วันนี้ (27 ส.ค.) โรงเรียนแสฃทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการสูญเสียนักเรียนจากการตกอาคารเรียน โดยมีใจความว่า
โรงเรียนแสงทองวิทยาขอแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.20 น. ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบริเวณอาคารเรียน โดยนักเรียนของโรงเรียนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตกจากอาคารเรียน
ภายหลังเกิดเหตุ โรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมประสานการช่วยเหลือ ฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน เมื่อถึงโรงพยาบาล ทีมแพทย์ได้ดำเนินการกู้ชีพและให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาโรงเรียนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าไม่สามารถกู้ชีพ นักเรียนไว้ได้
โรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติ เพื่อน และทุกคนที่รักและ ผูกพันกับนักเรียนผู้จากไป พร้อมประสานและให้การดูแลแก่ครอบครัวตามความเหมาะสมขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง และประสานกับครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและสภาพจิตใจของ นักเรียนเป็นสำคัญพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยความเหมาะสมและความเข้าใจ
โรงเรียนแสงทองวิทยาขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซิ้งต่อการจากไปของนักเรียนอันเป็นที่รัก ขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของ นักเรียนผู้จากไปไว้ในพระเมตตา และโปรดประทานกำลังใจและความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและทุกคนที่กำลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งนี้