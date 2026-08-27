กลุ่มพิทักษ์นาทับบุกศาลากลางสงขลาทวงคืนกูโบร์ท่ายางที่ค้างคามากว่า 40 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตัวแทนกลุ่มพิทักษ์นาทับ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงกรณีกูโบร์ท่ายางที่ค้างคามากว่า 40 ปี ด้านรองผู้ว่าฯ สงขลา ย้ำดำเนินการตามกฎหมายและเป็นธรรมทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2569 ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มพิทักษ์นาทับกว่า 30 คน นำโดย นายสมชาย หวังหมัด ประธานกลุ่มพิทักษ์นาทับ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าภายหลังยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรณีขอให้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) สำหรับที่ดินสาธารณประโยชน์กูโบร์ท่ายาง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมขอให้เร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินป่าช้าปากบางสาธารณประโยชน์ บ้านนอก (กูโบร์ท่ายาง) เนื้อที่จำนวน 21-0-77.3 ไร่ ที่ค้างคามากว่า 40 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยที่ผ่านมาได้มีการรังวัดที่ดินแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
โอกาสนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนหารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มฯ เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องและหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม โดยมี นายอรรถวุฒิ มูลศิริ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นางสาวนภพร เกษรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายอภิรักษ์ ทิมมณี ป้องกันจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายอำเภอเมืองสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพูดคุย
นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในช่วงวันที่ 15–30 ก.ย. 2569 เพื่อพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดอย่างแน่นอน
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มพิทักษ์นาทับจำนวน 5 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ประสานงานกับกลุ่มพิทักษ์นาทับ เพื่อรับทราบประเด็นและรายละเอียดที่กลุ่มประสงค์จะติดตาม รวมถึงอำนวยความสะดวกในการประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป