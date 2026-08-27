จับตา“อิสราเอล” เข้าภูเก็ต ก.ค.พุ่ง 52.43% เพิ่ม 1,200% เทียบกับช่วงก่อนโควิด ขณะภาพรวมนทท.ต่างชาติ 7 เดือนแรกเกิน 8 ล้านคน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ชาวอิสราเอลเข้าภูเก็ต เดือน ก.ค.โตทะลุ 52.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1,200% เมื่อเทียบกับก่อนโควิด ท่องเที่ยวในภาพรวมช่วง 7 เดือนแรกปี 69 ชะลอตัวเล็กน้อย แต่ตัวเลขแตะ 8.09 ล้านคน รายได้ทะลุ 3.1 แสนล้านบาท “รัสเซีย” ยืนหนึ่ง
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ได้รายงานตัวเลขสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วง 7 เดือน ที่ผ่านมา ในการประชุม กรมการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม โดยมี การระบุ ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2569 มีผู้มาเยี่ยมเยือนรวมทั้งสิ้น 8,096,059 คน ลดลง 1.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการเข้าพักอยู่ที่ 75.56% ลดลง 1.74%
อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนผู้มาเยือนจะลดลงเล็กน้อย แต่เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวยังคงอยู่ในระดับสูง โดยช่วง 7 เดือนแรกของปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 310,961.57 ล้านบาท ลดลงเพียง 0.72% สะท้อนกำลังซื้อและมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภูเก็ต
สำหรับตัวเลขกลุ่มที่น่าสนใจและจับตามอง คือ กลุ่ม นักท่องเที่ยวชาว “อิสราเอล” ที่พบว่ามีการโตขึ้นแบบผิดปกติ มีประเด็นที่น่าจับตา โดยในเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่า ตลาดนักท่องเที่ยว“อิสราเอล” กลายเป็นตลาดที่เติบโตสูงสุดในกลุ่ม TOP 10 เพิ่มขึ้นถึง 52.43% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2568 และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562 พบว่าปีนี้ ตลาดอิสราเอลเพิ่มขึ้นถึง 1,204.68% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลเข้าสู่ภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวอื่น ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต สะสมระหว่างเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2569 พบว่า ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย ยังคงครองอันดับ 1 เดินทางเข้าภูเก็ตจำนวน 619,130 คน ตามด้วย จีน 383,918 คน, อินเดีย 354,066 คน, ออสเตรเลีย 149,542 คน และ สหราชอาณาจักร 131,344 คน ขณะที่ตลาดอันดับ 6–10 ได้แก่ เยอรมนี 106,902 คน, ฝรั่งเศส 103,752 คน, มาเลเซีย 87,854 คน, คาซัคสถาน 81,673 คน และเกาหลีใต้ 79,960 คน
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า ตลาดต่างชาติ ยังเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต โดยเฉพาะตลาดหลักจากรัสเซีย จีน และอินเดีย ซึ่งยังคงมีจำนวนเดินทางเข้าพื้นที่ในระดับสูง ส่วนตลาดจีนในเดือนกรกฎาคมยังครองอันดับ 1 โดยมีนักท่องเที่ยว 58,634 คน เพิ่มขึ้น 19.02% จากปี 2568 แม้ยังต่ำกว่าระดับเดียวกันในปี 2562 ถึง 63.39%
ขณะที่การเดินทางทางอากาศ ภูเก็ตเตรียมรับอานิสงส์จากการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศเพิ่มเติม โดย Kuwait Airways เตรียมเปิดเส้นทาง คูเวต–ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2569 ให้บริการสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน ขณะที่ MIAT Mongolian Airlines เตรียมเปิดเส้นทาง อูลานบาตาร์–ภูเก็ต ในช่วงเดือนธันวาคม 2569–มีนาคม 2570 ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน การเพิ่มเที่ยวบินตรงจากตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก ถือเป็นสัญญาณบวกต่อภาคการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เพราะนอกจากช่วยเพิ่มจำนวนผู้เดินทางแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตโดยไม่ต้องต่อเครื่อง
อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ต ถ้าดูในภาพรวมจะเห็นว่า ช่วง 7 เดือนแรก ของปี 69 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเล็กน้อย แต่รายได้ยังทรงตัวในระดับกว่า 3.1 แสนล้านบาท ประกอบกับตลาดใหม่ที่ขยายตัวและเที่ยวบินตรงที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภูเก็ตยังคงรักษาบทบาท “เมืองท่องเที่ยวระดับโลก” และเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง