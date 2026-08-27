คนค้ำซวย! ผู้ใหญ่บ้านโวย พม.กระบี่ ทำตัวเป็นนายทุนเงินกู้หน้าเลือด ตามยึดทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ให้คนพิการขายทอดตลาด

กระบี่ – คนค้ำซวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.คลองหิน จ.กระบี่ โวยเจ้าหน้าที่ พม.กระบี่ ทำตัวเป็นนายทุนเงินกู้หน้าเลือด ตามยึดรถกระบะที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ให้คนพิการไปขายทอดตลาด หลังลูกบ้านเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินกู้คืน
นายดลหล้อ ทับโทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่ เพื่อติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ในการไถ่ถอนรถยนต์กระบะของตน ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ยึดเอาไปเป็นของกลาง เพื่อขายทอดตลาด หลังจากที่ตนได้ไปค้ำเงินกู้ให้กับผู้พิการ ลูกบ้านรายหนึ่งเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท
นายดลหล้อ เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมีการยึดรถยนต์กระบะของตนไปนััน ได้มีเจ้าหน้าที่ พม.กระบี่ มาพูดคุยและติดตามทวงหนี้กับตนหลายครั้งในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ เนื่องจากผู้กู้ไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้ตามสัญญา แต่สุดท้าย ทาง พม.กระบี่ ก็ทำเรื่องเข้าขบวนการยึดทรัพย์ตนแทนผู้กู้ ซึ่งเป็นรถยนต์กระบะคันเดียวที่ตนมีอยู่และใช้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากไม่สามารถติดตามทวงหนี้จากผู้กู้ได้
ตามที่ไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าหากตนจะไถ่ถอนรถคืนกลับไปก็ต้องนำเงินก้อนไปจ่าย กว่า 5 หมื่นบาท รวมดอกเบี้ย ไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ โดยให้เวลา ถึงวันที่ 7 ก.ย.นี้ หากไม่ไปไถ่ถอนก็จะนำรถไปขายทอดตลาดต่อไป
“ยอมรับว่ารู้สึกเครียดมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่เงินก้อน 50,000 กว่าบาท ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีจริงๆ หากจะไปหยิบยืมเพื่อนบ้านหรือกู้เงินไปไถ่ถอนก็จะเป็นการสร้างภาระเพิ่ม และรถคันดังกล่าวปัจจุบันก็ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่” ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวและว่า
อยากฝากไปถึง รมต.กระทรวง พม.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคม การกระทำดังกล่าวเป็นการซ้ำเติมสังคมให้ย่ำแย่เข้าไปอีก เพราะถึงแม้ว่า พม.จะขายรถตนได้เงินคืน แต่ความทุกข์ก็จะตกกับตนในฐานะผู้ค้ำ อยากให้คิดใหม่ เพราะดูแล้วพฤติกรรมไม่ต่างจากนายทุนเงินกู้หน้าเลือดสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตาม ตนจะพยายามดิ้นรนหาเงินไปไถ่รถคืนมาให้ได้ และขอให้ พม.เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ให้ตนเป็นกรณีสุดท้ายที่ถูกยึดทรัพย์ เพราะไปค้ำเงินกู้ให้คนพิการ