2 ครูดนตรีสุดปลื้ม “เนเน่” ทำถึงบนเวที AGT มั่นใจไปได้ไกล ทึ่งลูกศิษย์มีพรสวรรค์ นักดนตรีมืออาชีพบางคนยังทำได้ไม่เท่า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - 2 ครู สอนดนตรี ของ “เนเน่” บอกภูมิใจลูกศิษย์ ทำถึงบนเวที ระดับโลก พร้อมเผย เป็นเด็กน่ารัก ขยันและมีพรสวรรค์ การเล่นกีต้าร์คอร์ดยากๆ มืออาชีพยังต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ แต่ “เนเน่” สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
หลังจาก “เนเน่ รอยัล” สามารถคว้า Golden Buzzer (ปุ่มทอง) บนเวทีระดับโลก สร้างความดีใจและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว คุณครู และชาวไทยที่ร่วมส่งกำลังใจให้เธอโดยเฉพาะครูสอนกีต้าร์ และ ครูสอนร้องเพลง ของน้องเนเน่ อย่างนายก้องเกียรติ โหราพงศ์ เจ้าของก้องมิวสิค ซึ่งเป็น ครูสอนกีตาร์ของน้องเนเน่ บอกว่า หลังจากเห็นน้องเนเน่ได้รับปุ่มทอง รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูกศิษย์เป็นอย่างมาก รวมถึงรู้สึกดีใจแทนคนไทยทุกคนที่ได้เห็นความสามารถของน้องเนเน่บนเวทีระดับโลก
และตนรู้สึกดีใจมากๆ ที่น้องนำสิ่งที่เราเคยสอนทั้งเทคนิคการเล่นกีตาร์ การเลือกใช้เพลง การเลือกเสียงกีตาร์ การวางคอร์ด และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกีตาร์ ไปใช้จริงบนเวทีถือเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นครูอย่างมาก
“อย่างไรก็ตามในรอบต่อไป ตนอยากให้น้องเนเน่ทำให้เต็มที่ และ เชื่อมั่นในตัวเนเน่ และภูมิใจในตัวน้องมาก ๆ”
ขณะที่ ครูชาคริต ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีและร้องเพลงที่ โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า ซึ่งเป็นครูอีกคนของ น้องเนเน่ ที่สอนน้องมาตั้งแต่เข้าเรียนครั้งแรก บอกว่า น้องเนเน่ เป็นความภูมิใจของทุกคน ซึ่งน้องเป็นเด็กน่ารัก และเป็นที่รักของคนอื่นเป็นเด็กมีน้ำใจ ที่ผ่านมาเวลาครูให้การบ้านกลับไปซ้อมกลับไปคิดเพื่อสร้างสรรค์การเล่นดนตรีและการร้องเพลง น้องสามารถกลับมาแสดงส่างงานได้ทันทีในอีกวัน และสิ่งที่คนเป็นครูทึ่งมาก คืดการให้คิดวิธีการเล่นสดๆ ซึ่งนักดนตรีมืออาชีพบางคนยังต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ แต่ น้องเนเน่ สามารถคิดออกมาได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว
“น้องเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ มีความตั้งใจ และมีความมุ่งมัน ที่ผ่านมาน้องเนเน่ ซ้อมหนักมากๆ ทั้งการซ้อมเพลงที่จะต้องไปเล่นที่ตลาดท้ายรถ และ การเตรียมตัวเพื่อขึ้นเวทีประกวด น้องทำอย่างเต็มที่ และที่คนที่สำคัญในการผลัดดันแนเน่ จนประสบความสำเร็จก็ต้องยกให้คุณพ่อ ที่เน้นในเรคื่องของความเข้มข้น ในเรื่องของการฝึกซ้อม”
ถึงวันนี้เชื่อว่า เน่เน่ เป็นความภูมิใจของคนไทย และเชื่อมั่นว่าน้องจะสามารถทำได้ดีในทุกเวที