ตร.วิชิตบุกจับสถานรับเลี้ยงเด็กเมียนมาเถื่อน เปิดนาน 4 เดือน เก็บหัวละ 1,000 บาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต– ตำรวจ ร่วมผู้ช่วย ส.ส.ภูเก็ต และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บุกจับสถานรับเลี้ยงเด็กพม่าเถื่อร พบเด็กเล็ก 8 คนอยู่ภายในบ้าน คุมตัวหญิงเมียนมาดำเนินคดี เจ้าตัวรับเปิดมาแล้วประมาณ 4 เดือน เก็บค่าดูแลคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2569 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต ได้รับการประสานจาก นายยวสุธา สมพรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ว่าพบบุคคลต่างด้าวมีพฤติกรรมน่าสงสัย ลักลอบจัดตั้งและดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณบ้านเลขที่ 16/79 หมู่ 3 ต.วิชิต
จึงสั่งการให้ ร.ต.อ.กิตติพล พุฒทอง รอง สว.สส.สภ.วิชิต นำกำลังสายตรวจและชุดสืบสวน พร้อมด้วย น.ส.อมรรัตน์ เวชปาน เลขานุการผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวปลูกเรียงรายเป็นแถว ภายในพบ น.ส.เค ติ ลาย (KAY THI HLAING) อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมา พักอาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น โดยเจ้าตัวยินยอมให้ตรวจค้นด้วยความสมัครใจ
ภายในบ้านพบเด็กเล็ก ซึ่งเป็นบุตรของกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 คน อยู่ภายในห้องเช่า เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบใบอนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก แต่ น.ส.เค ติ ลาย ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้
นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของบุคคลต่างด้าว พบว่าลักษณะงานที่กำลังดำเนินการไม่ตรงกับประเภทหรือลักษณะงาน รวมถึงสถานที่ทำงานตามที่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัว น.ส.เค ติ ลาย ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.วิชิต โดยมี นางเม แตะ พู ชาวเมียนมา ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา
จากการสอบถามเบื้องต้น น.ส.เค ติ ลาย ให้การรับสารภาพว่า ลักลอบเปิดรับเลี้ยงเด็กเล็ก ซึ่งเป็นบุตรของกลุ่มแรงงานต่างด้าวมาประมาณ 4 เดือน โดยเรียกเก็บค่าดูแลเด็กในอัตรา คนละ 1,000 บาทต่อเดือน และรับชำระเป็นเงินสด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ หรือทำงานไม่ตรงตามประเภท ลักษณะงาน หรือสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาต และ จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป