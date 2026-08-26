ศอ.บต. เปิดเวที “สุดยอดสื่อสร้างสรรค์ฯ” ยกระดับนวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดร.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิด “กิจกรรมสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2569” โดยมี นางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
ศอ.บต. จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาปฐมวัย โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์ และผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ “สื่อดีเด่น 3 ดี” ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพระราชทาน “สุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ การแสดงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายหลังพิธีเปิด นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เดินทางมาพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมบูธ พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสื่อสร้างสรรค์ไม่ได้มุ่งทำงานเฉพาะกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงผู้ปกครอง ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวมีเวลาและกิจกรรมร่วมกับเด็กมากขึ้น
นายชนธัญ กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่มีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการนำสื่อและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างเห็นได้ชัด และ ศอ.บต. จะวางแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน