ศธ.นำทูต 7 ประเทศ โชว์ต้นแบบระบบอาหารยั่งยืน ตอกย้ำบทบาท Songkhla Gastronomy

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนทางการทูต 7 ประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบอาหารยั่งยืนและการจัดการขยะเป็นศูนย์ ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตอกย้ำบทบาทสงขลา เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของ UNESCO พร้อมชูนวัตกรรม AI รับมือวิกฤตภูมิอากาศ
วันนี้ (26 ส.ค.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และโรงเรียนวรพัฒน์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนานาชาติ "Study Visit on Resilient Food Systems and Sustainability at Warraphat School" ต้อนรับคณะผู้แทนทางการทูตและสถานกงสุลจาก 7 ประเทศ ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ (UN) ศูนย์ SEAMEO SEPS และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนวาระความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน ภายใต้การสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยมุ่งบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านวงจรอาหารยั่งยืนในโรงเรียน ตั้งแต่การผลิต โภชนาการ จนถึงการจัดการขยะอาหารให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) พร้อมต้อนรับด้วยการแสดง "โนรา" มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดย UNESCO
ภายในงานได้นำเสนอนวัตกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแบ่งปันบทเรียนการฟื้นตัวจากอุทกภัยหาดใหญ่ ปี 2568 และเปิดตัวนวัตกรรม "Hat Yai AI Smart-Shield" ระบบเตือนภัยและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คิดค้นโดยนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการเปิดฐานเรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการนำเสนอเมนูพื้นถิ่น "เต้าคั่ว" หรือ "สลัดทะเลสาบ" ในรูปแบบสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม การสาธิตนวัตกรรม Smart Bin ผสานเทคโนโลยี AI คัดแยกขยะเพื่อเป้าหมายขยะอาหารเป็นศูนย์ ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำสำหรับเด็กปฐมวัย และการเยี่ยมชมครัวมาตรฐานสุขอนามัย ตอกย้ำความพร้อมของหาดใหญ่ในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) ของ UNESCO
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ Director at Ministry of Education กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์ SEAMEO SEPS ที่ต้องการเชิญชวนประเทศเพื่อนบ้านและภาคีเครือข่ายมาศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของไทย โดยเลือกจังหวัดสงขลาเนื่องจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ซึ่งคำว่า Gastronomy ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และกระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนวรพัฒน์มีความโดดเด่นทั้งด้านการจัดการขยะ (Waste Management) และระบบอาหารในโรงเรียน พร้อมทั้งชื่นชมศักยภาพของนักเรียนที่สามารถสื่อสารและนำเสนอโครงการของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชนและชุมชนในการต่อยอดความเป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของโลก เพราะความมั่นคงทางอาหารผูกโยงกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาทุนมนุษย์ การศึกษาจึงต้องสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งชื่นชมโรงเรียนวรพัฒน์ที่เปลี่ยนการศึกษาดูงานให้เป็นประสบการณ์จากชีวิตจริง รวมทั้งการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่าง "โนรา" และนวัตกรรม "Hat Yai AI Smart-Shield" ซึ่งสะท้อนว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่สามารถดำเนินไปพร้อมกันได้ โดยเฉพาะบทเรียนจากอุทกภัยที่ผ่านมาซึ่งย้ำเตือนถึงความยืดหยุ่นและการพึ่งพาตนเอง เพื่อมุ่งสู่การสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ กล่าวว่า โรงเรียนมุ่งใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมเป็นพลเมืองที่ใส่ใจตนเอง ชุมชน และโลก ตามแนวทาง SDGs ของ UNESCO เวทีนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหารในฐานะที่หาดใหญ่และสงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ผ่านการนำวัตถุดิบท้องถิ่นรอบทะเลสาบมารังสรรค์เป็นเมนูสร้างสรรค์อย่าง "ซูชิเต้าคั่ว" ช่วยปรับกระบวนทัศน์ของเยาวชนรุ่นใหม่จากการเป็นเพียงผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต (Maker) ซึ่งการให้เด็กได้ลงมือปรุงและสร้างสรรค์อาหารแบบฟิวชันยังเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาการติดรสชาติ Junk Food โดยเปลี่ยนความชอบลองสิ่งใหม่ให้กลายเป็นอาหารที่มีคุณค่าและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน