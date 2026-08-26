สั่งถอนวีซ่า นทท.อิสราเอลขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์สมุย หลังศาลสั่งปรับ 5,000 บาท คุก 2 ปีรอลงอาญา

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - รมช.มหาดไทยสั่งเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยว พร้อมผลักดันนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกลับประเทศ หลังถูกศาลปรับ 5,000 บาท จำคุก 2 ปี รอลงอาญา กรณีขู่ฆ่าเจ้าของและเผาสวนสัตว์ Samui Exotic Park จ.สุราษฎร์ธานี
วันนี้ (26 ส.ค.) จากกรณีตำรวจภูธรเกาะสมุยติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมคุกคามเจ้าของสวนสัตว์ Samui Exotic Park บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้แจ้งข้อหาและส่งฟ้องต่อศาล แต่ถูกสั่งปรับเพียง 5,000 บาท จำคุก 2 ปี แต่รอลงอาญา 2 ปี ซึ่งสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ล่าสุด นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวดังกล่าว และเตรียมผลักดันกลับประเทศ พร้อมกับติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ มาดำเนินคดีต่อไป
ขณะที่เจ้าของสวนสัตว์สมุย เปิดเผยว่า ขณะนี้แม้จะดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวบางคน และเดินทางมาร้องเรียนที่กองปราบฯ แต่ยังมีคนพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเวียนขับรถมาจอดหน้าสวนสัตว์บ่อย ๆ ขณะเดียวกันยังมีการส่งข้อความขู่ทำร้ายครอบครัวเจ้าของสวนสัตว์อยู่เรื่อย ๆ