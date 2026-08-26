กระหึ่มเวที America's Got Talent “เนเน่รอยัล” ไม่ทำให้ผิดหวัง คว้า Golden Buzzer เข้ารอบชิงชนะเลิศ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “เนเน่ รอยัล” สาวน้อยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์กระหึ่มเวที America's Got Talent โชว์เพลง Black hole sun ของวง Soundgarden ชนะใจกรรมการกด Golden Buzzer เข้ารอบชิงชนะเลิศ 22 ก.ย.นี้
เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.เช้าวันนี้ (26 ส.ค.69) ซึ่งตรงกับเวลาในเวลา 20.00 น.วันที่ 25 ส.ค.2569 ของสหรัฐอเมริกา สาวน้อยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต “เนเน่ รอยัล” หรือ นางสาวรัตติกานต์ อำลอย ได้ขึ้นโชว์ในรอบ Live Shows .ในรายการ America's Got Talent ซึ่งการแสดงในรอบนี้ เนเน่ รอยัล ได้สร้างประวัติศาสตร์การแสดง ในรอบ Quarterfinals 2 ด้วยการพลิกลุคตัวเอง โชว์พลังเสียงร้อง และโซโล่กีต้าร์ได้อย่างลงตัวในเพลง Black hole sun ของวง Soundgarden จนกรรมการ “เมล บี” ถึงกับกด “โกลเด้น บัซเซอร์” ให้ ทะลุผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 ก.ย.2569 นี้
หลังการแสดงแล้วเสร็จ คลิปของเนเน่ได้กลายเป็นไวรัลทันที มีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก หน้าฟีดเฟซบุ๊กในช่วงเช้าวันนี้เต็มไปด้วยภาพของเนเน่และการแสดงโชว์ของเนเน่ และความประทับใจในความสามารถการร้องเพลงและการโซโล่กีต้าร์ของเนเน่รอยัล
ในขณะเดียว ที่โรงเรียน Kajonkiet International School Phuket - KIS ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ เนเน่ รอยัล กำลังศึกษาอยู่ ในช่วงเช้าวันนี้ ได้จัดกิจกรรมให้กำลังใจเนเน่ ด้วยการรวมตัวของ นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ชมการถ่ายทอดสด AGT 2026 ขณะน้อง เนเน รอยัล กำลังขึ้นโชว์บนเวที ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึก และทุกคนต่างแสดงความดีใจเมื่อเนเน่ได้ จนกรรมการกดปุ่ม Golden Buzzer
และอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง ในการแสดงรอบนี้ เนเน่ ได้นำผ้าลายไทยมาทำผ้าคาดเอวสื่อถึงความเป็นไทย ผืนผ้าโทนสีทองสลับน้ำตาลที่นำมาประดับชุดนั้น คือ “ผ้าซัมปิง” (Songket Samping) ผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองหรือผ้าพิมพ์ลายทอง ซึ่งเป็นสิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ของไทยและคาบสมุทรมลายู
โดยเนเน่ จะเดินทางกลับมาถึงภูเก็ตในวันที่ 28 ส.ค.นี้ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อซุ้มฝึกซ้อมในการเดินทางแสดงโชว์ในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 22 กันยายน 2569 นี้