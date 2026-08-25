ม.อ.จัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 32 ชูแนวคิด "อนาคตเกษตรไทย ท่ามกลางวิกฤตโลก" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อ 10 ส.ค.69 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 32 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเกษตรไทย ท่ามกลางวิกฤตโลก” โดยมี นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อนาคตเกษตรไทย ท่ามกลางวิกฤตโลก” ระหว่าง 8 - 19 ส.ค.69 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งเน้นการเป็นเวทีบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามความท้าทายในยุคปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า งานเกษตรภาคใต้ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากหิ้งสู่ห้างและสู่มือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์วิกฤตโลก ผ่านโซนจัดแสดงและกิจกรรม