บก.ตม.6 ผนึกกำลังทลายเครือข่ายบังดีลักลอบส่งต่างด้าวทำคอลเซนเตอร์ที่มาเลเซีย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตม.จว.สงขลา ร่วมกับ ตม.จว.เชียงราย จับกุม 2 ตัวการสำคัญระดับสั่งการเครือข่ายบังดี ลักลอบนำพาคนจีนไปทำงานคอลเซนเตอร์ที่ประเทศมาเลเซีย พบทำมากว่า 1 ปี เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 6-10 ล้านบาท
วันนี้ (25 ส.ค.) ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการผ่าน พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร. , พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศสกัดกั้นขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรวมไปถึงขยายผลการจับกุมผู้ให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ ตม.จว.สงขลา ร่วมกับ ตม.จว.เชียงราย จับกุม นายนิคมฯ และในวันเดียวกัน ตม.จว.นราธิวาส ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกุม นายรุสดีย์ฯหรือบังดี สองตัวการสำคัญระดับสั่งการนำพาคนจีนลักลอบไปทำงานคอลเซนเตอร์ที่ประเทศมาเลเซีย
พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล โฆษก บก.ตม.6 เปิดเผยว่า จากกรณี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2569 มีการตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งกบดานคนต่างด้าวสัญชาติหลบหนีเข้าเมือง ผลการตรวจค้นพบคนจีน 6 คน และคนเมียนมา 1 คน ลักลอบเข้ามาจากประเทศกัมพูชาพร้อมโทรศัพท์มือถือรวมกว่า 20 เครื่อง เชื่อว่าพักคอยเพื่อเตรียมไปทำงานคอลเซนเตอร์ ที่ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า นายรุสดีย์ (นามสมมติ) หรือบังดี เป็นผู้รับคำสั่งมาจากนายทุนต่างประเทศแล้วติดต่อให้ นายนิคม (นามสมมติ) ว่าจ้าง นายสมบัติ (นามสมติ) จัดหารถรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากพื้นที่ตอนบนมาพักยังที่เกิดเหตุ เมื่อมาถึงจะมี นายฮาบีบ (นามสมมติ) ลูกน้องสายตรงบังดี รับต่อเตรียมเดินทางออกทางช่องทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่ง เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2569 ศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับทั้ง 4 คน ในความผิดข้อหา ร่วมกันให้ที่พักพิง ให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับครั้งนี้ ผบก.ตม.6 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 ประสานความร่วมมือกับตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ติตตามหาเบาะแสทั้ง 4 คน โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2569 ตม.จว.ยะลา ร่วมกับชุดสืบสวน กก.สส.2 บก.สส.จชต.ตามจับกุม นายฮาบีบฯ ได้ที่บ้านพักในเขตจังหวัดยะลา ต่อมา วันที่ 17 ส.ค. 2569 ชุดสืบสวน กก.1 บก.สส.สตม. ร่วมกับ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา และตำรวจทางหลวง ตามจับกุม นายสมบัติฯ ได้ขณะพักผ่อนที่บ้านหลังหนึ่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2569 ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.5 และ ตม.จว.สงขลา ตามจับกุมนายนิคมฯ ได้ที่บ้านพักในเขตจังหวัดเชียงราย และในวันเดียวกัน นายรุสดีย์ฯ หรือบังดี หัวหน้าขบวนการถูกเจ้าหน้าที่ ตม.จว.นราธิวาส ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตามจับกุมได้คาด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเพิ่มเติมว่า ขบวนการนี้มีการตั้งราคาในการนำพาคนจีนที่ต้องการลักลอบไปประเทศมาเลเซียสูงถึง 65,000 บาทต่อคน และจากพยานหลักฐานที่ขบวนการนี้มีการลักลอบขนคนจีนมากว่า 1 ปี เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 6-10 ล้านบาท
โฆษก บก.ตม.6 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ที่ต้องการกวาดล้างขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้สิ้นซาก หากประชาชนพบเบาะแสหรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งสายด่วน สตม. 1178