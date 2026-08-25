ภูเก็ตได้อะไร? “อิสราเอล” เที่ยวภูเก็ต ใช้บริการธุรกิจคนยิวครบวงจร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ต เผย อิสราเอลเข้ามาเที่ยวภูเก็ต ใช้บริการธุรกิจของคนชาติเดียวกันมากธุรกิจคนไทย ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ทัวร์ จองผ่านแพล็ตพอร์มของอิสราเอล ธุรกิจไทยได้ประโยชน์น้อยมาก
นักท่องเที่ยวจากอิสราเอล เป็นอีกกลุ่มที่เข้ามาแล้ว สร้างปัญหาให้คนภูเก็ตตามที่มีปรากฎตามโซเซียลต่างๆ และมีคำถามตามว่าเมื่อเข้ามาแล้ว ภูเก็ตได้อะไรจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพราะปัจจุบันมีคนอิสราเอลเข้ามาลงทุนธุรกิจ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ทัวร์ ฯลฯ ไว้คอยบริการคนชาติเดียวกัน ไม่ต่างไปจากนักท่องเที่ยวหลายชาติที่เข้ามาก่อนหน้านี้ แล้วใช้บริการธุรกิจของคนชาติเดียวกันแบบครบวงจรโดยที่ภูเก็ตแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไร
นายสายชล หนูเชต ตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ต เปิดเผยถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอลที่เข้ามาภูเก็ต ว่า เท่าที่ทราบปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวอิสราเอลจะเดินทางเข้ามาภูเก็ต โดยเที่ยวตรงจากกรุงเทลอาวีฟ มายังภูเก็ต สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน เมื่อมาถึงนักท่องเที่ยวอิสราเอลจะกระจายไปท่องเที่ยวและพักตามพื้นที่ต่างๆ ของภูเก็ต แต่หลักๆ จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ซาบัด ป่าตอง
เมื่อมาถึงภูเก็ตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะพักและใช้บริการที่เป็นของคนอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร รถ-รับส่ง บริการทัวร์ และอื่นๆ เพราะได้มีคนอิสราเอลเข้ามาซื้อหรือเช่าโรงแรมในภูเก็ต ทำเป็นกิจการของคนอิสราเอลเอง โดยที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักในโรงแรมของคนอิสราเอล ที่มีการทำตลาดและจองผ่านแพลตพอร์มของกลุ่มอิสราเอลมาโดยตรง เมื่อมาถึงภูเก็ตก็จะมีบริการครบวงจร เช่น ที่ป่าตอง จะเข้ามาเช่าหรือซื้อโรงแรมในบริเวณถนนราชอุทิศ 200 ปี หรือ ถนนสายสอง ของป่าตอง รอบๆ ชาบัด ที่มาเช่าเปิดเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ทัวร์ รถเช่า เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอล
นอกจากนี้ พื้นที่กมลา ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่นักท่องเที่ยวอิสราเอลนิยมไปพัก ซึ่งแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า พื้นที่กมลานักท่องเที่ยวอิสราเอลจะเข้ามาเช่าวิลล่า หรือ พูลวิลล่า และพักตามโรงแรมต่างๆ ไม่ได้เช่าเป็นหมู่บ้านแต่อย่างใด ซึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวอิสราเอลบางคนไม่ค่อยเคารพวิถีชีวิตชุมชน บางคนถึงขั้นร้องเรียนเสียงสวดอาซานของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามของมัสยิดในพื้นที่ ที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน ว่าส่งเสียงที่รบกวนการพักผ่อน ทั้งๆ ที่ชุมชนได้ปฏิบัติศาสนากิจมาอย่างยาวนาน