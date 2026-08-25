ปิดฉากแล้ว “David’s Circle” ศูนย์บำบัดจิตชาวยิว เกาะพะงัน! รัฐยันเลิกกิจการแล้ว ตรวจซ้ำเปลี่ยนมือเป็นชาวอิตาลีเช่าทำบังกะโล

สุราษฎร์ธานี - เจ้าหน้าที่ยัน “David’s Circle” ศูนย์บำบัดจิตชาวยิว บนเกาะพะงัน ปิดไปตั้งแต่ปี 2568 หลังถูกตรวจสอบ ล่าสุดตรวจซ้ำ หลังคลิปโฆษณาแชร์ว่อน พบเปลี่ยนผู้เช่าเป็นอิตาลี เช่าบางส่วนทำบังกะโล แต่รัฐยังตรวจสอบธุรกิจต่างชาติ
กรณี “ศูนย์บำบัดจิต” ชาวอิสราเอล ภายใต้ชื่อ “David’s Circle” บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีการนำคลิปโฆษณาลักษณะเชิญชวนชาวยิวเข้าร่วมโครงการบำบัดจิตมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดข้อสงสัยว่า ศูนย์ดังกล่าวยังเปิดดำเนินการอยู่ในประเทศไทยหรือไม่
ศูนย์ดังกล่าวเคยตกเป็นข่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2568 หลังมีรายงานว่าเป็นพื้นที่พักฟื้นสำหรับทหารผ่านศึก ผู้รอดชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม และสงครามในกาซา โดยใช้แนวทางบำบัดที่ไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ อาทิ การสนับสนุนทางจิตใจ การแสดงออกผ่านศิลปะ และกิจกรรมเชื่อมโยงชุมชน โดยผู้จัดตั้งอ้างว่ามีชาวอิสราเอลกว่า 700 คนเข้าร่วมการบำบัด
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถูกตั้งคำถามถึงสถานะทางกฎหมาย รวมถึงการใช้พื้นที่และการประกอบกิจการ ขณะที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็น “นอมินี” เพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบในเวลาต่อมา
ล่าสุด แหล่งข่าวจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกาะพะงัน เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2568 โดยขณะนั้นพบว่ามีการใช้พื้นที่ในลักษณะสอนโยคะ โดยเช่าพื้นที่จากคนไทย อย่างไรก็ตามหลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบ สถานที่ดังกล่าวได้ปิดตัวลงและถูกปล่อยทิ้งร้างมาตั้งแต่ปี 2568
กระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง หลังเกิดกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวไม่ได้กลับมาเปิดเป็นศูนย์บำบัดจิตแต่อย่างใด โดยพื้นที่ได้เปลี่ยนผู้เช่ารายใหม่ และข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเป็นชาวอิตาลี ซึ่งเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อประกอบกิจการบังกะโล
แหล่งข่าวยังระบุว่า การตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันยังดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสอบแรงงานต่างชาติ การทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและธุรกิจที่อาจเข้าข่าย “นอมินี” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดและพื้นที่ป่าสงวน พร้อมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อป้องกันการถือครองหรือประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในลักษณะที่อาจหลบเลี่ยงกฎหมาย รวมถึงดำเนินคดีกับผู้ประกอบการต่างชาติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกอบธุรกิจหรือจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับกระแสที่เคยเรียกเกาะพะงันว่า “Second Tel Aviv” จากการเพิ่มขึ้นของชาวอิสราเอลที่เข้ามาพำนักระยะยาวและประกอบธุรกิจนั้น เจ้าหน้าที่ระบุว่า การตรวจสอบจะต้องดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อสัญชาติใด
ทั้งนี้ จากข้อมูลการตรวจสอบล่าสุด ยังไม่พบว่าพื้นที่เดิมของ David’s Circle กลับมาเปิดเป็นศูนย์บำบัดจิตหรือ “คลินิกลับทหารอิสราเอล” แต่อย่างใด ขณะที่หน่วยงานรัฐยังคงติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่และการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติบนเกาะพะงันอย่างต่อเนื่อง