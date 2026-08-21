สาธิต “บี๊ถ่ายบ๊าก” ขนมพื้นเมืองภูเก็ต หลังคว้ารางวัลคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหาร ร่วมสืบสานต่อยอดอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต สาธิตการทำ “บี๊ถ่ายบ๊าก” ขนมพื้นบ้านมืองภูเก็ต หลังคว้าโหวตคะแนนสูงสุดระดับประเทศ ในโครงการ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” รสชาติ...ที่หายไป ปี 2569 ร่วมสืบสานต่อยอดอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต
วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2569) ที่ สโมสรไทยหัว (ร้านไทยหัวคาเฟ่) ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดกิจกรรมสาธิตการทำเมนูอาหารถิ่น “บี๊ถ่ายบ๊าย” หลังคว้าแชมป์คะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศ ปี 2569 ภายใต้กิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2569 ของสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสมศักดิ์ โสภานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ 2569 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหาย อนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ตลอดจนยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหารถิ่นของแต่ละจังหวัด สำหรับการดำเนินกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดเสนอและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นที่มีความโดดเด่น ก่อนผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการส่วนกลาง และเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมโหวต เพื่อคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปี 2569
ผลการคัดเลือกปรากฏว่า “บี้ถ่ายบั๊ก” ของจังหวัดภูเก็ต ได้รับคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วประเทศสูงสุดในระดับประเทศ (Popular Vote) ได้รับรางวัลประเภทที่ 1 นับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของอาหารพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ภายในกิจกรรมมีการนำเสนอเรื่องราวและคุณค่าของ “บี๊ถ่ายบั๊ก”
พร้อมการสาธิตตั้งแต่การแนะนำวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด โดยเครือข่ายชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประกอบอาหารพื้นถิ่นให้ประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมบันทึกภาพและเผยแพร่เรื่องราวของอาหารถิ่นภูเก็ตสู่สาธารณชน
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ขั้นตอนการทำ บี๊ถ่ายบ๊าก นั้น เพียงนำแป้งข้าวเจ้ามากับนวดน้ำอุ่น แล้วแบ่งแป้งเป็นสีขาว และสีแดง สีมงคลของชาวจีน นำไปกดผ่านพิมพ์ที่เจาะเป็นรูเล็กๆ ลงในหม้อน้ำที่ต้นจนเดือดจัด รอจนแป้งสุกลอยขึ้นมา จึงตักตัวขนมนำไปแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่ม หนึบ ตั้งให้สเด็ดน้ำก่อนนำไปใส่ในกระทงใบตองที่เจาะรู เพื่อให้น้ำในตัวขนมสเด็ดออกจนหมด ทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใส ลอยดอกมะลิ หอมหวานเย็นชื่นใจ
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“บี้ถ่ายบั๊ก” เป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะคล้ายลอดช่อง ทำจากแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำอุ่น แบ่งแป้งเป็นสีขาวและสีแดง จากนั้นกดผ่านพิมพ์ลงในน้ำเดือดจัดจนสุกลอย แล้วนำไปแช่น้ำเย็นเพื่อให้เส้นมีความเหนียวนุ่มและมีขนาดสม่ำเสมอ รับประทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใส ให้รสชาติหวานเย็น สดชื่น เป็นขนมพื้นบ้านที่สะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ต