สลด! คนร้ายยิงวัยรุ่นยะลา ดับ 1 เจ็บ 2 บนถนนสายลำใหม่-บ้านน้ำเย็น

ยะลา - เกิดเหตุคนร้ายยิงวัยรุ่นยะลาขณะขับขี่รถ จยย.บนถนนสายลำใหม่-บ้านน้ำเย็น หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย
วันนี้ (21 ส.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.ลำใหม่ รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่กลุ่มวัยรุ่นบนถนนสายลำใหม่ - บ้านน้ำเย็น หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.โฆษิต เบญจกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่ทับทิมและกู้ภัยลำพะยา
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีขาว-ดำ หมายเลขทะเบียน 1 กม 4512 ยะลา ล้มคว่ำอยู่บนถนน พร้อมกองเลือดในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เข้าเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้
สำหรับผู้ประสบเหตุทั้ง 3 ราย ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ประกอบด้วย ด.ช.ชโยดม (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี (ผู้ขับขี่) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา, นายซุลกูรไนย (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี (นั่งกลาง) ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถล้ม และ นายธรรมรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี (นั่งซ้อนท้ายสุด) ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขาด้านขวา เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลยะลาเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ส่วนสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง และสอบปากคำพยานในพื้นที่ เพื่อสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป