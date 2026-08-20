รฟท. เดินหน้าศึกษาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก

ยะลา - รฟท. เปิดการประชุมสัมมนาใหญ่ ครั้งที่ 2 เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก เชื่อมโยงโลจิสติกส์และการคมนาคมท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้
วันนี้ (20 ส.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก เปิดการประชุมสัมมนาใหญ่ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติต่อประชาชนที่อยู่ในเขตทางรถไฟให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานเปิดการประชุมสัมมนาใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วม
นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศกรกำกับการกองปรับปรุงทาง เขต 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างเชื่อมทางรถไฟทางคู่ ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวได้รวมการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่ ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ที่มีความพร้อม การศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ในเส้นทางช่วงชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้โดยสาร และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับสหพันธ์รัฐมาเลเซีย
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ร่วมกันรับทราบสรุปผลของการศึกษาทั้งหมด และระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ผลการศึกษาจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และประชาชนในพื้นที่
สำหรับเส้นทางที่อยู่ระหว่างการศึกษา มีจุดเริ่มต้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าสู่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟช่วงสุราษฎร์ธานี–ชุมทางหาดใหญ่ และช่วงชุมทางหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ ซึ่งมีแผนพัฒนาในอนาคต รวมถึงเชื่อมโยงกับโครงข่ายรถไฟของสหพันธรัฐมาเลเซีย
โดยในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้มีการเปิดเผยแผนการออกแบบทางรถไฟยกระดับทางคู่ เพื่อลดปัญหาการจราจร เพื่อเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ขนส่ง การท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2569 นี้ จะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติและจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไป