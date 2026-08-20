อบจ.ภูเก็ต เร่งพัฒนายกระดับสนามสุระกุล สู่มาตรฐาน AFC รองรับการแข่งขันระดับเอเชีย สร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์กให้ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อบจ.ภูเก็ตเร่งยกระดับสนามสุระกุล สนามกีฬาประจำจังหวัด ให้ได้มาตรฐาน AFC รองรับการแข่งขันระดับเอเชีย จ้างเอกชนศึกษาออกแบบทำหลังคาคลุมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หวังให้เป็นไข่มุกอีกเม็ดของภูเก็ต
วันนี้ (20 ส.ค.69) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างออกแบบหลังคาคลุมสนามกีฬาสุระกุลและอาคารที่จอดรถพร้อมสนามฟุตซอล โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคคลในวงการกีฬาภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสนามสุระกุล ซึ่งเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นสนามที่ได้มาตรฐานรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ จึงได้ว่าจ้าง บริษัท บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ได้รูปแบบการก่อสร้างและรายละเอียดโครงการหลังคาคลุมสนามกีฬาสุระกุลพร้อมอาคารที่จอดรถและสนามฟุตซอล ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ให้สวยงามสอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
โดยกำหนดคอนเซปต์ให้สนามสุระกุล เป็นไข่มุกอีกเม็ดของภูเก็ตที่ส่งชื่อเสียงให้นานาชาติได้รู้จัก จึงกำหนดรูปทรงเป็นวงรีและวัสดุที่ใช้จะเป็นรูปทรงมันวาว ซึ่งหลังคาที่คลุมนั้นจะคลุมในส่วนของอัฒจันทร์รอบสนาม ที่รองรับผู้ชมได้ถึง 12,000 คน พร้อมอาคารจอด 5 ชั้น โดยชั้นหนึ่งทำเป็นลานขาไถสำหรับเด็ก ส่วนชั้น 5 จะประกอบไปด้วย สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ห้องน้ำ ฟิตเนส และคาเฟ่ เป็นต้น
โดยมีเป้าหมายปั้นให้สนามสุระกุลเป็นสนามที่สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลที่ได้มาตรฐานของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC เพื่อรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติตามข้อกำหนดของ AFC ยกระดับมาตรฐานกีฬาของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย รวมไปถึงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจโดยคาดว่าการแข่งขันระดับอาเซียนในแต่ละรอบนั้นจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 19 ล้านบาท และเป็นสนามกีฬาที่ทันสมัย ครบวงจร และยั่งยืน
โดยภายในสนามกีฬาจะประกอบ ไปด้วย โถงทางเข้า ช่องขายตั๋ว ร้านค้า โรงอาหาร โซนอัฒจันทร์ ร้านขายของที่ระลึก ลาน OB VAN ลานจอดรถบัส อาคารจอดรถ และ DROP-OFF เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประชาชนและองค์กรต่างๆ ต่างเห็นด้วยที่พัฒนาสนามกีฬาสุระกุลให้ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันในระดับอาเซียน เพราะจะเกิดประโยชน์กับภูเก็ตในระยะยาว และหากสามารถพัฒนาตามแบบที่นำเสนอนั้น สนามสุระกุลจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของภูเก็ต