"ขุนเขา” คีริน เอ้งฉ้วน ร็อกฟันน้ำนม จากเด็ก 2 ขวบที่เคยยืนเต้นอยู่หน้าเวที “เนเน่” ไปสร้างชื่อไกลถึงญี่ปุ่น คว้าแชมป์ระดับเอเชียมาครองสำเร็จ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ร็อคฟันน้ำน“ขุนเขา” คีริน เอ้งฉ้วน จากเด็กวัย 2 ขวบ ที่เคยยืนเต้นอยู่หน้าเวที ของ “เนเน่” ล่าสุดไปสร้างชื่อไกลถึงญี่ปุ่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทเพลงร็อค รุ่นอายุ 3 – 5 ขวบ ระดับเอเชียมาครองสำเร็จ
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของจังหวัดภูเก็ต และ ประเทศไทย เมื่อเด็กน้อยวัย 5 ขวบ “น้องขุนเขา” เด็กชายคีริน เอ้งฉ้วน นักร้องเพลงร็อคฟันน้ำนม วัย 5 ขวบ จากโรงเรียนอนุบาลขจรเกียรติ และ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ภูเก็ต เดินทางไปสร้างชื่อเสียง ให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ด้วยการโชว์เสียงร้องเพลงร็อคแบบเหนือชั้นเก่งเกินวัย บนเวทีแข่งขันระดับเอเชีย INTERNATIONAL MUSIC TALENT COMPETTION 2026
ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงแชมป์ ระหว่างประเทศระดับเอเชีย ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา และสามารถคว้างรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 3-5 ปี ประเภทเพลง Rock มาครองได้สำเร็จ โดยในการแสดงได้โชว์เพลง dream on
สำหรับ “น้องขุน” หรือ ด.ช.คีริน เอ้งฉ้วน เป็นเด็กที่หลงไหลและชื่นชอบในเสียงดนตรีมาตั้งแต่อายุ 2 ขวบ โดยเฉพาะดนตรีร็อค ชอบเป็นชีวิตจิตใจ และ เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แม้จะไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวนักดนตรี แต่สมารถจดจำคำร้อง ได้ทันทีที่ฟังเพลงเพียงครั้งแรก หลังจากนั้นจะเรียกร้องให้พ่อแม่ เปิดเพลงที่ชอบให้ฟังซ้ำเพื่อร้องตาม จนสามารถแกะเพลงและร้องได้ทั้งหมด รวมทั้งเป็นเด็กที่ชอบขึ้นเวทีไปร่วมแจมกับนักดนตรีบนเวทีโดยที่ไม่ตื่นคนดู ไม่ว่าจะเป็นเวทีใหนถ้าได้ขึ้นก็จะแสดงพลังออกมาอย่างเต็มที่
และในช่วงอายุ 2 ขวบ “น้องขุนเขา” พ่อแม่เคยพาไปดูการแสดงดนตรีเปิดหมวกของ เนเน่ และวง Ozone ที่ตลาดท้ายรถ โดยจะไปยืนเต้นอยู่หน้าเวที ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่วอกแวกไปใหน สายตาจะจดจ้องอยู่กับการแสดงของพี่ โดยไม่เหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้นก็จะเรียกร้องให้พาไปชมการแสดงอยู่เรื่อยๆ รวมทั้งหัดร้องเพลงที่ได้ฟังมาเกือบทุกเพลง ส่วนใหญ่จะเป็นเพลง Rock มีบางครั้งที่ได้ขึ้นไปร่วมร้องเต้นกับพี่พี่
และเหมือนกับเป็นการฉีกกฎเกณฑ์การเรียนร้องเพลง เมื่อ “ขุนเขา” ได้มีโอกาสในการเรียนดนตรี ที่โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต ด้วยวัยเพียง 3 ขวบ ซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่มีอายุน้อยและยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรนียนได้ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมองเห็นศักภาพและพรสวรรค์ของเด็กน้อย จากการการถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคการร้องเพลง จากคุณครู และ พี่ๆ เยาวชนเปิดหมวด รวมทั้ง “เนเน่ รอยัล” และวงโอโซน ที่ช่วยกันสอน ช่วยกันฝึกซ้อม ช่วยกันขัดเกลามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ขึ้นเวที ร้องเพลงกับ “เนเน่” มาหลายครั้ง ทำให้ “ขุนเขา” น้องน้อยในกลุ่ม พัฒนาฝีมือ และ ประสบการณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่จะไปแข่งขันในเวทีต่างๆ
จนทำให้ “ขุนเขา” ซึ่งเป็น น้องเล็ก ในกลุ่ม สามารถก้าวไปสู้เวทีประกวด ระดับประเทศ มาแล้วหลายรายการ ซึ่งรายการล่าสุด “ขุนเขาได้โชว์ฝีมือร้องเพลงร็อค ในรายการแข่งขัน INTERNATIONAL MUSIC TALENT COMPETTION 2026 รุ่นอายุ 3-5 ปี ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–10 พฤษภาคม 2569 ณ โรงละครวังหน้า กรุงเทพมหานคร และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ และได้ตั๋ว เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดรายการ IMTC International Music Talent Competition 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง “ขุนเขา” ไม่ทำให้คนภูเก็ต และคนไทยผิดหวัง เพราะสามารถ คว้าแชมป์ประเภทเพลงร็อก รุ่นอายุ 3 - 5 ปี มาครองได้สำเร็จ
นับเป็นเด็กเก่งอีกคนในสายดนตรีของจังหวัดภูเก็ต ที่ควรได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต ไม่แน่ภูเก็ตอาจจะมีนักร้องเพลงร็อค เดินตามรอย “เนเน่ รอยัล” เพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน ก็เป็นได้