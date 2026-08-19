อุกอาจ! วัยรุ่นยะลา 17 ปี ถูกแก๊งป่วนเมืองตามไล่ยิงบาดเจ็บ

ยะลา - วัยรุ่นยะลาวัย 17 ปี ขี่ จยย.มาจากยะหา ถูกแก๊งป่วนเมืองประกบยิงเจ็บบริเวณใกล้จุดตรวจบ้านร่ม หัวสะพานเรือนจำกลางยะลา ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ตร.เร่งแกะรอยวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อิหตุ
วันนี้ (19 ส.ค.) พ.ต.ท.นิรันต์ นวลบุญ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองยะลา รับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณใกล้จุดตรวจบ้านร่ม หัวสะพานเรือนจำกลางยะลา ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา พร้อมกำลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งจากจุดตรวจว่ามีเยาวชนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นการด่วน
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นเยาวชนชาย คือ นายศรัณย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณช่วงหลังและสะโพก ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังคงรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนรถฉุกเฉิน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลยะลาเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามเพื่อนของผู้บาดเจ็บที่เดินทางมาด้วยกัน เล่าว่า พวกตนเดินทางมาจากพื้นที่ตำบลตาชี อ.ยะหา เพื่อมาเป็นเพื่อนญาติพาหลานส่งโรงพยาบาล ระหว่างทางตนได้ขับรถจักรยานยนต์นำหน้าไปก่อนและผ่านสัญญาณไฟจราจร ส่วน นายศรัณย์ ขับตามหลังมาและติดสัญญาณไฟแดงอยู่บริเวณสามแยก
ในช่วงที่ นายศรัณย์ ติดไฟแดง ได้มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 3 คน ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Grand Filano เข้ามาประกบ พร้อมตะโกนถามว่า "เด็กที่ไหน" ซึ่งนายศรัณย์ ได้ตอบกลับไปว่า "เด็กตาชี" ทันใดนั้น หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวได้ชักอาวุธปืนออกมา ทำให้นายศรัณย์ ตกใจและรีบเร่งเครื่องบิดรถหนี กลุ่มก่อเหตุจึงได้ขี่รถไล่ตามและใช้อาวุธปืนยิงใส่หลายนัด จนกระสุนถูกบริเวณหลังและสะโพก นายศรัณย์ จึงพยายามขี่รถแข็งใจมาจนถึงจุดตรวจบ้านร่มเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งหรือเป็นคู่อริกับใครมาก่อน โดยปกติจะอาศัยอยู่แต่ในหมู่บ้านเท่านั้น
ด้าน พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดิ์ดี ผกก.สภ.เมืองยะลา ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.นิรันต์ นวลบุญ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ประสานกำลังชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี เพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป