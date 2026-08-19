แม่สุดร้องลูกสาวชั้นอนุบาล 3 ถูก ด.ช. ชาวพม่า ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แกล้ง จนไม่กล้าไปโรงเรียน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แม่ร้องลูกสาวอนุบาล 3 ถูก นร. ด.ช. ชาวพม่า ในโรงเรียนปห่งหนึ่งพื้นที่ป่าตอง แกล้ง จนไม่กล้าไปโรงเรียน ทั้งวิ่งชนให้ล้ม ตี เปิดกระโปรง ก้มดูใต้กระโปรง แย่งของ แจ้งครู แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ดราม่าแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในภูเก็ตยังไม่จบ ล่าสุด แม่ของลูกสาวชั้นอนุบาล 3 ร้องสื่อ ขอให้ช่วยเรื่อง เรียกร้องความเป็นธรรมและถูกต้อง ให้กับลูกสาวที่ถูก นักเรียนชายชาวพม่า รังแกทุกวัน จนลูกไม่กล้าไปเรียน แจ้งครูก้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ลูกยังถูกแกล้งเหมือนเดิม
โดยคุณแม่ เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงเรียนชั้นอนุบาลแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ป่าตอง โดยโรงเรียนแห่งนี้จะมีลูกของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ที่นำลูกมาเข้ารายด้วย และเรียนร่วมกับนักเรียนที่เป็นคนไทย ซึ่งตามปกติก้ไม่มีอะไร แต่ทุกครั้งที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนก็บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว เพราะถูกเพื่อนที่เป็นชาวพม่า ซึ่งตัวโตกว่าแกล้งและแกล้งทุกวัน โดยจะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กผู้หญิง ทั้งวิ่งชนให้ล้ม ทุบตี เปิดกระโปรง หนักสุดถึงขั้นก้มดูใต้กระโปรงเวลาลูกสาวนั่งทานอาหาร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้
นอกจากนั้นเวลาลูกสาวมีอุปกรณ์การเรียนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดินสอ ยางลบ กล่องใส่อุปกรณ์ หาก ด.ช .ชาวพม่าเห็น เห็นก็จะเข้าไปแย่งเอาไป ทำให้พังหรือสกปรก ทันที บางครั้งก็โดนขโมยหาย ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับลูกสาวจนไม่อยากไปโรงเรียน
คุณแม่ ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาได้แจ้งให้ครูประจำ รับทราบมาโดยตลอด แต่ก็ไม่มีผลอะไร เพราะลูกสาวยังถูกแกล้งเหมือนเดิม จึงตัดสินใจร้องไปยังเพจข่าวเพื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียง เพราะแม่รู้สึกทรมานจิตใจเป็นอย่างมากส่งสารลูกที่ถูกเด็กตัวโตกว่าแกล้งเกือบทุกวัน และเห็นลูกร้องไม่อยากไปโรงเรียนก็รู้สึกทรมานไปกับลูกด้วย