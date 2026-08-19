หวั่นอิสราเอลซ้ำรอย จีน-รัสเซีย กินรวบธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร เม็ดเงินตกไม่ถึงธุรกิจคนไทย จี้รัฐเร่งตัดวงจรธุรกิจผิดกฎหมาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คนวงการท่องเที่ยวภูเก็ต หวั่น อิสราเอลซ้ำรอย จีน-รัสเซีย ทำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร เม็ดเงินไม่ตกถึงธุรกิจคนไทย จี้รัฐตัดวงจรธุรกิจผิดกฎหมายของอิสราเอลให้หมดไปจากภูเก็ต อย่าปล่อยให้รุกคืบแบบเงียบๆ เกาะกินธุรกิจคนไทย
นักท่องเที่ยวอิสราเอล เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวต่างชาติสำคัญที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และโดยเฉพาะมาเสริมตลาดในช่วงกรีนซีซั่น อิสราเอลเข้ามาภูเก็ตตั้งแต่ช่วงที่ภูเก็ตทำภูเก็ตแซนด์บล็อก รับนักท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันอิสราเอลเข้ามาภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น จากที่มีเที่ยวบินตรงมายังภูเก็ตของสายการบิน Arkia Israeli Airlines ที่ทำการบินในเส้นทาง ภูเก็ต-เทลอาวีฟ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา แม้นักท่องเที่ยวอิสราเอลจะลดลงบ้างในช่วงสงครามตะวันออกกลาง ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา แต่ภูเก็ตก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอิสราเอลเหมือนเกาะสมุยและเกาะพะงัน
เมื่อคนอิสราเอลเดินทางเข้าท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ย่อมมีบางคนบางกลุ่มที่มองเห็นลู่ทางการทำธุรกิจให้บริการคนชาติเดียวกัน จึงแฝงตัวทำธุรกิจให้บริการคนชาติเดียวกันที่เข้ามาท่องเที่ยว เพราะสื่อสารภาษาเดียวกัน เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดธุรกิจของชาวอิสราเอลในภูเก็ตขึ้น โดยเฉพาะที่ป่าตอง ทั้ง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ทัวร์ รถเช่า และอื่นๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้แบบนี้เกรงว่าการทำธุรกิจบริการท่องเที่ยวของอิสราเอลจะซ้ำรอย จีน และ รัสเซีย ที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่รับส่งที่สนามบิน นำเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ
แหล่งข่าวจากวงการท่องเที่ยวภูเก็ตรายหนึ่ง เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลยังคงเดินทางเข้ามาภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ จะมีการตรวจสอบการทำธุรกิจของชาวอิสราเอลว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะประเทศไทยและภูเก็ตยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวอิสราเอล ที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ มาท่องเที่ยวแล้วเดินทางกลับตามที่กำหนด
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูเก็ตจากกลุ่มคนอิสราเอลคล้ายๆ กับ รัสเซีย และจีน ในอดีต ที่มีคนประเภทหนึ่งแฝงตัวเข้ามารับนักท่องเที่ยวชาติเดียวกัน เข้ามาเปิดบริษัทรับนักท่องเที่ยวชาติเดียวกัน เพราะสามารถที่จะสื่อสารกันได้ ทำให้นักท่องเที่ยวชาติเดียวกันหลงเชื่อ และนำไปทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ผิดสถานที่ โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวจริงๆ
แหล่งข่าวระบุอีกว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวอิสราเอล นั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ ที่มาท่องเที่ยวแล้วเดินทางกลับ กับอีกกลุ่มที่เข้ามาแล้วไม่กลับแต่มาฝังตัวประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย กลุ่มนี้คือตัวปัญหาที่หน่วยงานรัฐจะต้องเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมาภูเก็ตเราขจัดจีนที่ทำผิดกฎหมายไปได้แล้ว และขจัดรัสเซียไปได้แล้วบางส่วน แต่อิสราเอลนั้นเข้ามาแบบแยลยล เข้ามาฝังตัวทำธุรกิจแบบเงียบๆ ไม่ได้ทำแบบโจ่งแจ้ง เหมือนจีนและรัสเซีย แต่จะค่อยๆคืบคลานเข้ามาแบบเงียบๆ ชนิดที่คนภูเก็ตไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนจากการเข้ามาทำอาชีพของคนอิสราเอลในภูเก็ต อิสราเอลเข้าทำธุรกิจในภูเก็ตโดยที่คนภูเก็ตแทบไม่รู้เลยว่าทำอะไรบ้าง เช่น การไปรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่สนามบิน การจัดทัวร์โดยคนอิสราเอล คนภูเก็ตอย่างเราไม่รู้เคยรู้เลย
“อิสราเอลในภูเก็ตถือเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดการให้เด็ดขาดจริงๆเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยจีนและรัสเซียเหมือนในอดีตที่ผ่านมา อิสราเอลเข้ามาภูเก็ตหลังวิกฤตโควิด เมื่อเขาเข้ามาในตอนนั้น ภูเก็ตก็พร้อมอ้าแขนรับเต็มที่ เพราะภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาอยู่แล้ว แต่เมื่อเข้ามาแล้วเขามองเห็นลู่ทางในการทำมาหากิน จึงได้เข้ามาฝังตัวและทำในเรื่องที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้การประกอบธุรกิจของชาวอิสราเอลอยู่ในกรอบของกฎหมาย” แหล่งข่าวกล่าวและว่า
เท่าที่ทราบขณะนี้ การทำธุรกิจของอิสราเอลในภูเก็ตไม่ต่างจากที่รัสเซียเคยทำในช่วงที่ผ่านมา ทำแบบครบวงจร ทั้งรถรับ-ส่ง รถเช่า ร้านอาหาร บริการนำเที่ยว จัดหาที่พัก ซึ่งขณะนี้คนอิสราเอลไม่ค่อยพักตามโรงแรมแล้ว แต่จะไปพักตามบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และไม่แน่ใจว่าจะพักที่ชาบัดด้วยหรือไม่ แต่ก็ไม่ถึงกับทำเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ เพราะทัวร์ศูนย์เหรียญนั้น บริษัททัวร์จะต้องซื้อหัวนักท่องเที่ยวเข้ามาและจำกัดการนำเที่ยว แต่อิสราเอลยังไม่ถึงขั้นนั้น ยังเป็นการให้บริการคนชาติเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบธุรกิจของชาวอิสราเอล รวมไปถึงชาบัด ที่ป่าตอง และกิจการต่างๆ ของชาวอิสราเอล ที่ได้รับการร้องเรียนไม่ให้บริการคนไทย เปิดให้บริการเฉพาะคนอิสราเอลเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ป่าตอง ว่าดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ใช้คนไทยเป็นเป็นนอมินีหรือไม่