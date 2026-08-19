“เนเน่” ออกเดินทางไปสหรัฐฯ ลุย AGT รอบ Live Show เผยพร้อมสุดๆ ขอแรงเชียร์และช่วยโหวต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เนเน่ รอยัล สาวน้อยวัย 16 ปี จากภูเก็ต ที่ผ่านมาเข้ารอบ Live Shows ในรายการ America’s Got Talent พร้อมครอบครัวเดินทางไปอเมริกาแล้ว เปิดใจพร้อมสุดๆ จะทำผลงานดีที่สุด ขอแรงเชียร์จากคนไทยและคนไทยในอเมริกาช่วยโหวต
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69) ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต “เนเน่ รอยัล” หรือ น.ส.รัตติกานต์ อำลอย สาววัย 16 ปี พร้อม นายณรงค์ อำลอย คุณพ่อ คุณแม่อ้อม และน้องชาย เดินทางขึ้นเครื่องจากภูเก็ต เพื่อไปต่อเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกา เตรียมร่วมแข่งขัน America’s Got Talent รอบ Live Show วันที่ 25 สิงหาคม นี้
บรรยากาศการเดินทางเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีแฟนคลับมารวมตัวส่ง มีเพียงสื่อมวลชนมาติดตามข่าวและให้กำลังใจ
เนเน่ รอยัล กล่าวว่า พร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ หลังซ้อมอย่างหนักเกือบตลอดทั้งวัน ตั้งใจจะทำผลงานให้ดีที่สุด และขอแรงเชียร์จากทุกคน โดยเฉพาะญาติพี่น้องและผู้สนับสนุนที่อยู่ในสหรัฐฯ ขอให้ช่วยโหวตให้ “เนเน่ รอยัล” พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและส่งกำลังใจมาโดยตลอด
สำหรับรอบ Live Show เป็นรอบสำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันจะขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชม และเข้าสู่ระบบการโหวต เพื่อชิงโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โดยเนเน่ ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าสองรอบที่ผ่านมา และหวังได้กำลังใจจากผู้ชมจำนวนมากเพื่อสร้างพลังบนเวที
ด้านนายณรงค์ คุณพ่อของเนเน่ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและเป็นห่วง พร้อมยืนยันว่าจะดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่ โดยการเตรียมตัวครั้งนี้นำประสบการณ์จากสองรอบที่ผ่านมาใช้วางแผน และเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้สำหรับการแข่งขัน
ก่อนออกเดินทาง เนเน่ ฝากถึงแฟน ๆ ว่า ขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจและร่วมเชียร์ พร้อมฝากญาติพี่น้องที่อยู่ในอเมริกาอย่าลืมช่วยโหวตให้ “เนเน่ รอยัล” ในการแข่งขันรอบสำคัญครั้งนี้