นพ.สุภัทรท้ารัฐบาล! แก้ปัญหาด่านนอกเมืองร้างไม่ได้ก็ลาออกให้พรรคประชาชนมาทำแทน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “หมอจุ๊ก” ฟาดรัฐล้มเหลวทำ “ด่านนอก” อ.สะเดา กลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืน ชี้เปิดด่านใหม่แต่รถไ่ม่ผ่านพื้นที่เดิม เสนอให้มีเพียงรถบรรทุกผ่านด่านใหม่ ให้รถยนต์ผ่านด่านเก่าหรือออกจากด่านเก่าแต่ให้มาผ่านทางเดิม ชาวเน็ตชี้ทำได้ยากเหตุ “มาเลเซีย” ไม่ยอมให้เปิดทั้งสองด่านพร้อมกัน
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน ได้โพสต์ภาพด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมกับข้อความว่า “ด่านนอก สะเดา เมืองร้างใหม่เพราะรัฐล้มเหลว” โดยมีใจความสรุปว่า ด่านนอกที่เคยรุ่งเรืองต้องกลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืนหลังจากมีการเปิดด่านพรมแดนแห่งใหม่ ซึ่งไม่ผ่านด่านนอก โดยเสนอทางออกว่า ให้รถบรรทุกไปเข้าออกที่ด่านใหม่ ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าออกด่านเก่า หรือให้มาผ่านถนนริมชายแดนออกมาทางด่านเก่า
นพ.สุภัทร เขียนรายละเอียดไว้ว่า “ด่านนอก คือเมืองหน้าด่านเชื่อมต่อมาเลเซีย เศรษฐกิจรุ่งเรืองเติบโต เต็มไปด้วยโรงแรมห้างร้านสถานบันเทิง ด้วยเป็นที่พักรถ พักผ่อน ก่อนเข้าหาดใหญ่หรือเข้ามาเลเซีย พอมีการย้ายด่านไปสถานที่แห่งใหม่ซึ่งอ้อมไม่ผ่านเมืองเดิม เมืองก็ร้างเพียงขั่วข้ามคืน ทั้งๆที่พี่น้องชาวด่านนอกเตือนแล้วขอร้องแล้ว แต่รัฐไม่สนใจ
“ราชการบริหารแยกส่วน กรมศุลกากร มหาดไทย คมนาคม หรือท้องถิ่น ไม่อาจประสานกันได้ จากที่เปิดด่านใหม่ 11 กรกฎาคม 69 จนวันนี้ มีแต่เสียงรับปากของรัฐบาล แต่ไร้ความคืบหน้า
“ทางออกชัดมาก รถบรรทุกไปเข้าออกด่านใหม่ รถยนต์ให้เข้าออกด่านเก่าหรือให้มาผ่านถนนริมชายแดนออกมาทางด่านเก่า เพียงเท่านี้เมืองด่านนอกก็จะกลับมามีชีวิตเช่นเดิม เศรษฐกิจการทำมาหากินก็จะกลับมา
“พรุ่งนี้ รังสิมันต์ โรม จะทำทีมกรรมาธิการกฎหมายฯ ลงมาดูและแก้ปัญหาที่นี่ ผมก็จะไปด้วย ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเลย ถ้าแค่นี้รัฐบาลแก้ไม่ได้ ก็สมควรลาออกมาให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลครับ เราจะแก้ปัญหานี้ให้ดู”
อย่างไรก็ตาม เมื่อโพสต์นี้มีการแชร์ออกไปในโซเชียล ได้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ นพ.สุภัทร ในวิธีการแก้ปัญหา โดยในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้น มองว่า ทำได้ยาก เนื่องจากทางการมาเลเซียไม่ยอมให้มีการเปิดด่านในพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา 2 แห่ง และขณะนี้ ทางการมาเลเซียก็ได้สร้างกำแพงปิดในส่วนที่ติดกับด่านพรมแดนสะเดาแห่งเก่าไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กบางส่วนมาให้ความเห็นว่า ที่ด่านนอกเงียบมานานแล้ว ไม่ได้เพิ่งมาเงียบหลังการเปิดด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ หรือบางคนก็บอกว่า อยากให้มาดูตอนกลางคืนมากกว่า ไม่ใช่ถ่ายภาพตอนกลางวันมาลง เนื่องจากแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะเป็นสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการในช่วงกลางคืน และบางคนก็บอกว่า ด่านนอกไม่ใช่ที่พักรถพักผ่อนก่อนเข้าหาดใหญ่หรือเข้ามาเลเซียตามที่ นพ.สุภัทรระบุ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กบางส่วนยังได้เปรียบเทียบกับด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ก่อนหน้านี้เคยคึกคัก แต่หลังจากที่ถนนสายหลักมุ่งหน้าไปที่ด่านนอกใน ต.สำนักขาม และมีการปรับเปลี่ยนให้ปาดังเบซาร์เป็นด่านระบบรางและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ พื้นที่ใกล้ด่านปาดังเบซาร์ก็เงียบเหงาลง บรรดาธุรกิจต่างๆ ก็ย้ายตามความเจริญมาที่ด่านนอก