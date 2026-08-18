เดือด! เจ้าของสวนสัตว์เปิดบนเกาะสมุย เผยถูก ชาวอิสราเอลป่วนหนัก ขู่ฆ่า -คุกคาม ตั้งค่าหัวสูง 5 แสน

สุราษฎร์ธานี - เดือด! เจ้าของสวนสัตว์เปิดบนเกาะสมุย เผยถูก ชาวอิสราเอลป่วน วีดีโอคอลจากอิราเอล ขู่ฆ่า อ้างว่า Boss ตั้งค่าหัว 5 แสน บอกรอเลยจะเดินทางมาเร็วๆนี้ รวมทั้งการรีวิวในทางลบ ส่งข้อความมาขู่เหยียดหยาม วันละกว่า 200 ข้อความ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ระอุต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนสิงหาคม หลังมีการแชร์ข้อความจากสื่อโซเชียล กรณีมีการขู่ฆ่า ขู่ไล่คนไทยออกจากเกาะสมุย รวมถึงกรณีที่เจ้าของสวนสัตว์เปิด Samui Exotic Park ที่ออกมาโพสต์ข้อความ ว่า ถูกชายชาวอิสราเอลรายหนึ่งข่มขู่ให้ปิดสวนสัตว์ที่เปิดให้บริการ จนเป็นที่มาของการดำเนินการตรวจสอบและเรียกคู่กรณีของสวนสัตว์มาทำความเข้าใจและดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องของการข่มขู่ทำให้หวาดกลัว
แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้จบเพียงแค่นั้น และเริ่มบานปลายขึ้น เมื่อชาวอิสราเอล บางส่วนออกมาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการถ่ายรูปลักษณะชี้เป้า และการเข้าไปรีวิวในช่องทางสื่อโซเชียลของทางสวนสัตว์ทุกช่องทาง ซึ่งมีทั้งการรีวิวในทางลบ และ การข่มขู่ให้ปิดสวนสัตว์ รวมทั้งการโชว์ปืน ข้อความที่เหยีดหยามคนไทยและผู้หญิงไทย หนักสุดคือการวีดีโอคอล มาจากประเทศอิสราเอล ที่ระบุว่ากำลังจะเดินทางมาที่เกาะสมุยเพื่อจบเรื่องนี้ อ้างว่า Boss ตั้งค่าหัว 5 แสน โดยเจ้าของสวนสัตว์ระบุว่า ในแต่ละวันมีการส่งข้อความข่มขู่ และรีวิวในเชิงลบมากว่า 200 ข้อความ
อย่างไรก็ตามสำหรับชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ คุณจิน เจ้าของสวนสัตว์ บอกว่า ตนกับสามีชาวต่างชาติ ร่วมกันทำธุรกิจสวนสัตว์เปิดลักษณะให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสสัตว์แบบใกล้ชิดมาประมาณ 1 ปีกว่า นักท่องเที่ยวชาติอื่นไม่เคยมีปัญหา แต่พบ 75-98 % เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ซึ่งพบว่า พฤติกรรมคล้ายๆกันหมด เช่น เดินเข้าในสวนสัตว์โดยไม่ซื้อตั๋ว ไม่จ่ายเงิน อ้างขอดูก่อนถ้าโอเคจะจ่าย
หรือแม้แต่เมื่อเข้ามาแล้วทางสวนสัตว์ให้สวมรองเท้า เพื่อป้องกันเท้าเลอะแต่เข้าสักพักก็ถอดรองเท้าเดิน จนไปเหยียบมูลสัตว์ ก็บอกว่า สกปรก ขอเงินคืน ซึ่งเรื่องของมูลสัตว์ก็ต้องมีบ้าง เพราะทางสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์เปิด เป็ดไก่ นก จะเดินกันภายในสวนสัตว์อย่างเสรี เพื่อให้ลูกค้าได้ชมอย่างใกล้ชิด
รวมไปถึงการสร้างความเดืดร้อนรำคาญให้นักท่องเที่ยวรายอื่น โดยตัวเองไม่ยอมจ่ายเงินซื้ออาหารสัตว์ นม ผลไม้ แต่ไปหยิบจากตระกร้าจากมือนักท่องเที่ยวคนอื่น เวลาเจ้าหน้าที่เตือนก็ไม่พอใจ โทษทางสวนสัตว์ว่าไม่เขียนป้ายบอก
นอกจากนี้ยังมีการเปิดกรงปล่อยสัตว์ออก เช่น เอางูออกจากกรงวางไว้บนพื้นไม่เก็บ ปล่อยนกในกรงออกมาจน นกบินหาย รวมถึงเวลาเข้าไปในกรงนก นกก็บินมาเกาะนักท่องเที่ยว พอนกเกาะก็ใช้มือสะบัดใส่จนนกตกลงมาตาย และไม่รับผิดชอบ เอานมบีบใส่จมูกหมู แย่งลิงจิ๋วมาโมเสท ที่กินอาหารอยู่กับนักท่องเที่ยวคนอื่น ลิงงับเข้าที่นิ้ว เรียกร้องจะเอาเงินรักษา ขอเงินคืน สั่งให้พนักงานย้ายเต่าตัวเท่าล้อรถออกไปเก็บเพียงแค่ตัวเองไม่ชอบ และอีกสาระพัดที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำ
คุณจิน ยังกล่าวต่อไปว่า เมื่อมีปัญหาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ตนก็คิดว่า จะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสวนสัตว์ และนักท่องเที่ยวอื่นๆ จึง หาทางออกโดยการติดธงสัญลักษณ์ปลดปล่อย ปาเลสไตน์ ภายในพื้นที่ของสวนสัตว์ โดยการติดธงดังกล่าว ตนไม่ได้สนับสนุนอะไร และไม่ได้มองในมุมการเมื อง แต่การติดธงดังกล่าวก็เหมือนกับอยากให้เป็นยันต์กันผี ซึ่งธงดังกล่าวเมื่ออิสราเอลเห็นก็จะไม่ชอบ และเข้ามาน้อยลง
แต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นั้น หลังจากมีการติดธงดังกล่าว พบว่า ชาวอิสราเอลบางส่วนได้มีการคุกคามเธอ ครอบครัว และสวนสัตว์ ทุกรูปแบบทั้งออนไลน์และหน้าร้าน ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวศูนย์คะแนน ในแต่ละวันเธอและสามีซึ่งเป็นแอดมินเพจของสวนสัตว์ ได้รับข้อความข่มขู่ และขู่คุกคามอื่น รวมทั้งข้อความเหยีดคนไทย ไม่น้อยกว่า 100 -200 ข้อความ และจนถึงตอนนี้ก็ยังมีส่งเข้ามาเรื่อยๆ เช่น ระวังตัวไว้ให้ดี เธอกับภรรยาคนไทยจะไม่ได้อยู่ที่เกาะสมุย เล่นผิดคนแล้ว จะต้องปิดสวนสัตว์ และเอาธงออก นอกจากนั้นยังมีข้อความที่เหยียดคนไทยและหญิงไทย รวมทั้งอื่นๆอีกมาก ทำให้ตอนนี้รู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีชาวอิสราเอล ที่อยู่ในประเทศตัวเองเข้ามาข่มขู่เรื่องการจ้างฆ่า 5 แสนบาท โดยระบุว่าจะเดินทางมาเกาะสมุยๆเร็วๆนี้
นอกจากนั้นการคุกคาม ไม่ได้หยุดอยู่แค่ ตนและสามีชาวต่างชาติ แต่ยังรวมไปถึงคนไทยอื่นๆ ที่เข้ามาซับพอร์ต ดูแล ห้กำลังใจ ในฐานะคนไทยด้วยกัน โดยมีการส่งข้อความมาข่มขู่และดูถูกคนเหล่านั้นด้วย และ 80 -90 % ของข้อความที่ส่งเข้ามา เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือมีการระบุว่า เกาะสมุยคืออิสรเอล เค้าจะทำอะไรก็ได้ที่เกาะสมุยแห่งนี้ เค้าจะไม่ย้ายออกไป แต่คนที่จะต้องไปคือคนไทย เท่านั้น
ซึ่งคำพูดเหล่านี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่เหนือกฎหมายไทย มาถึงวันนี้ตนและครอบครัวพร้อมที่จะตายในบ้านของตัวเอง แต่อยากให้จบแค่ตนอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสวนสัตว์ที่เกาะสมุย ตอนนี้ยังเปิดให้บริการ ตามปกติ
สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นเพียงข้อมูลจากทางเจ้าของสวนสัตว์ เท่านั้นส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ทางเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้ามีการข่มขู่กันจริงๆจะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจกับกับประชาชนชาวสมุย และนักท่องเที่ยวอื่นที่เดินทางเข้ามา ซึ่งจริงๆแล้ว ในส่วนของนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เข้ามาก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดี หลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ปัญหา