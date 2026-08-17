ศาลสั่งจำคุกอดีตผู้สมัครนายก ทน.หาดใหญ่ 2 ปีไม่รอลงอาญาข้อหากรรโชกทรัพย์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศาลจังหวัดสงขลาสั่งจำคุก "บ่าวพี" อดีตผู้สมัครนายกฯนครหาดใหญ่ 2 ปีไม่รอลงอาญาในคดีกรรโชกทรัพย์ปลัดแป้น 25 ล้านบาท
วันนี้ (17ส.ค.) ศาลจังหวัดสงขลาตัดสินจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา "บ่าวพี" นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐ กีรติกานต์ อดีตปลัดอำเภอ และอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในคดีกรรโชกทรัพย์ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หรือปลัดแป้น จำนวน 25 ล้านบาท แลกกับการยุติการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ปลัดแป้งได้แจ้งความข้อหากรรโชกทรัพย์ฯ หลังจากที่”บ่าวพี” นัดเคลียร์เรื่องนี้กับปลัดแป้นที่ชั้นสองร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ปลัดแป้นมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้ทุจริตเลือกตั้งจึงรวบรวมพยานหลักฐานมอบหมายให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดี
ทั้งนี้ ”บ่าวพี” ยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้ ขึ้นอยู่กับศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ และสู้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาต่อไป