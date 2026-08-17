นายกอบจ.ภูเก็ต จี้ รมว. แก้ปัญหา แรงงานต่างด้าว พบคลอดลูกอื้อ แนะยกเลิกสิทธิ์คลอดลูก – ใช้กฎกมายเด็ดขาด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ‘เรวัต’ นายกอบจ.ภูเก็ต ร่อนหนังสือถึง รมว.แรงงาน จี้แก้ปัญหา แรงงานต่างด้าว เผยคลอดบุตรใน รพ.รัฐ อื้อ สร้างความแออัด เป็นภาระงบฯ แนะ ใช้ 2 มาตรการ เร่งด่วน เลิกให้สิทธิ์คลอดลูกในไทย งัดกฎหมายเอาผิดหนีเข้าเมือง
วันนี้ ( 17 ส.ค. 69) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือเปิดผนึก ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้พิจารณาแก้ปัญหา และ วางมาตรการเร่งด่วนกรณีผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลัง อบจ.ภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียน และ เสียงสะท้อนปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงจากการติดตามสถานการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข พบว่าปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความแออัด ในการเข้าใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ใช้แรงงานต่างด้าวคลอดลูกในสถานพยาบาลของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น ที่เข้าไปใช้บริการของโรงพบาล ทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ข้อจำกัดด้านบุคลากรและเตียงผู้ป่วย ตลอดจนภาระงบครองชีพและงบประมาณด้านสาธารณสุขในภาพรวม
นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านอื่น ๆ อีกหลายปัญหา เช่น ปัญหาการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าวบางกลุ่ม ปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอัตลักษณ์และความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างมาก
นายเรวัต ยังกล่าวอีกว่า อบจ.ภูเก็ตในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมการพัฒนาสังคมการสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็น แต่เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การควบคุมการทำงานและการจัดระเบียบสวัสดิการบางประการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและอำนาจหน้าที่โดยตรงของกระทรวงแรงงาน ทางอบจ.ไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการเรื่องนี้
แต่ทาง อบจ.ภูเก็ต ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำหนังสือ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดำเนินมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ 1. ด้านสวัสดิการสาธารณสุข ขอให้มีการทบทวน และเพิ่มความเข้มงวดในระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว โดยงดเว้นสิทธิ์การเยียวยาในเรื่องของการคลอดบุตร ให้มีการควบคุมการคลอดบุตร ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายการคลอดบุตรของแรงงานต่างด้าว ไม่ให้ใช้สิทธิ์ในการคลอดบุตรภายในประเทศไทย รวมถึงมาตรการบังคับให้ผู้ติดตามและบุตรของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดภาระแบกรับงบประมาณทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในพื้นที่ และลดผลกระทบต่อการให้บริการของประชาชนในท้องถิ่น
2. ด้านการควบคุมการทำงาน และการแย่งอาชีพ ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา และบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย หรือทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย”