เปิดใจ “น้องบุ๋น” OZONE Band แชมป์ Drums Off Thailand 2026 บอกให้ตัวเองสู้สู้ เพื่อทำหน้าที่ลุยศึกระดับเอเชีย ให้ดีที่สุด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เปิดใจ “น้องบุ๋น” จากวง OZONE Band เพื่อนร่วมวง “เนเน่” หลังคว้าแชมป์ Drums Off Thailand 2026 บอกดีใจและภูมิใจ จากนี้จะซ้อมมากขึ้นหลายเท่า และบอกให้ตัวเองสู้สู้ เพื่อทำหน้าที่ส่วนเรื่องเรียนทำเต็มที่
“น้องบุ๋น” เด็กชายณัฐฐ์บุญญ์ บุญรุ่งโรจน์ มือกลองเยาวชนวัย 12 ปี จากวง OZONE Band เจ้าของฉายาในโลกโซเชียล “Boon Hungry Drummer” เพื่อนร่วมวงของ “เนเน่ รอยัล” ที่ล่าสุด ระเบิดฟอร์มบนเวทีการแข่งขัน Drums Off Thailand 2026 ก่อนคว้ารางวัล ชนะเลิศ Solo Category - Children Division รุ่นอายุ 8–12 ปี มาครองได้สำเร็จ
วันนี้ ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับ “น้องบุ๋น” เจ้าของ ฉายา “Hungry Drummer” ถึงความรู้สึกหลังหลังได้รับรางวัล การประกวดครั้งนี้ ว่า หลังจากทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลรู้สึกดีใจมาก ภาคภูมิใจ เหมือนกับเป็นรางวัลในความพยายามที่ทุ่มเทฝึกซ้อมมาโดยตลอด และไม่คิดว่าจะได้รางวัล เมื่อได้รางวัลและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันในระดับเอเชีย ที่ประเทศใต้หวัน หลังจากนี้จะทุ่มเทเรื่องการฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว เพื่อทำหน้าที่ตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยให้ดีที่สุด
ส่วนการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขั้น นอกจากจะซ้อมแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะทำคือ การแต่ง โซโล กลองใหม่อีกโซโล และฝึกให้มากกว่าเดิม เพราะการซ้อมทำให้เรามีความมั่นใจ เมื่อเรามั่นใจแล้ว เชื่อว่าการเดินไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายก็สามารถทำได้ไม่ยาก และสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในการไปแข่งขันครั้งนี้ ว่า “บุ๋น” ต้องสู้สู้
“น้องบุ๋น” ยังกล่าวต่อไปว่า เริ่มเล่นกลองมาตั้งแต่ละอายุ 4 ขวบย่างเข้า 5 ขวบ ซึ่งก่อนที่จะมาเล่นกลอง คุณพ่อกับคุณแม่ ได้พาไปทดลองเล่นดนตรีหลายชนิด แต่สุดท้ายสิ่งที่ตนชอบมากที่สุด คือ การดีกลอง เพราะเมื่อลองแล้วรู้สึกว่าเข้ามือ ทำให้ชอบตีกลองมาโดยตลอด และไม่ไปเล่นเครื่องดนตรีอย่างอื่นเลย เพราะคิดว่าถ้าเราชอบอะไรเราต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
นอกจากนั้น “น้องบุ๋น” ยังเป็นเด็กที่ทั้งเรียนเก่ง และเล่นกลองเก่ง โดยได้เผยเทคนิคที่ทำให้ทั้งการเรียน และการเล่นกลอง สามารถไปด้วยกันได้ ว่า ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ผ่านมาคะแนนการเรียนถือว่าทำได้ในระดับหนึ่งโดยมีผลการเรียนอยู่ที่เกรด 4 ซึ่งแบ่งเวลาทำทุกอย่างให้เต็มที่ สำหรับการเรียนนั้น ตั้งใจเรียนทุกวิชาที่คุณครูสอน รวมทั้งแบ่งเวลาไปเรียนพิเศษ ส่วนการซ้อมกลอง จะซ้อมหลังเลิกเรียนวันละ 3 ชั่วโมง นอกจากที่จะต้องไปเรียนตีกลองที่โรงเรียนสอนดนตรี ยามาฮ่า เป็นประจำ นอกจากนั้นยังต้องแบ่งเวลาสำหรับพักผ่อนด้วย
ส่วนฉายา “Hungry Drummer” นั้น น้องบุ๋น กล่าวว่า จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นฉายา เพียงแต่ตั้งชื่อในช่องในโซเชียลของตัวเอง ที่ตั้งชื่อนี้ เพราะเวลาซ้อมกลอง รู้สึกหิว คนที่เป็นมือกลองไม่สามารถหยิบอะไรมากินได้ขณะที่เล่นกลอง ทำให้รู้สึกหิว
ขณะที่ แม่บี ณภัทร ธารประกายแก้ว คุณแม่ของ “น้องบุ๋น” กล่าวว่า ในการดูแลน้องบุ๋น นั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วงแข่ง หรือไม่แข่ง น้องก็ซ้อมกลองทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งซ้อมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนดนตรี ซึ่งการซ้อมถือว่าเป็นวินัยสำคัญของนักดนตรีทุกคน และในการแข่งขันระดับเอเชีย ที่ใต้หวัน ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม น้องก็จะต้องซ้อม แต่อาจจะมากกว่าช่วงปกติ
ส่วนการเล่นดนตรีของน้องนั้น คุณแม่บอกว่า เป็นความเห็นร่วมกันระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และตัวน้อง ที่อยากเรียนดนตรี จึงไปลองดนตรีหลายๆประเภท แต่น้องชอบกลองที่สุด เพราะเขารู้สึกว่าการเล่นกลองสนุก และถนัดที่สุด เขาบอกว่าเขานิ้วสั้นจะไปดีดกีต้าก็ฝืนตัวเองเพราะดีดไม่ถึง การตีกลองเหมากับตัวเขาเองมากที่สุด และสนุกกับการตีกลองตั้งแต่วันที่ไปลองจนถึงวันนี้ ซึ่งครอบครัวก้พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างที่เขาเลือก ไม่มีการบังคับ เราพยายามหาในสิ่งที่เขาชอบให้พบ เมื่อพบแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าได้ทำตามที่ใจต้องการ
คุณแม่บี ยังกล่าวต่อไปว่า การวางแผนการการใช้ชีวิตของน้อง เราก็จะมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจน เรียนก็จะต้องเรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจเรียน ส่วนการซ้อมก็จะต้องทำอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังกลับจากโรงเรียนน้องจะเข้าห้องซ้อมทันที หลังจากซ้อมเสร็จก็จะใช้เวลาพักผ่อน ทานอาหาร พร้อมกันทั้งครอบครัว หลังจากนั้นก็จะทบทวนบทเรียน ทำการบ้าน ซึ่งน้องก็ทำด้วยความเต็มใจ ส่วนเรื่องของผลการเรียนของน้องที่ออกมาดี เชื่อว่าดนตรีก็มีส่วนที่ทำให้น้องมีสมาธิกับการเรียน ทำให้ผลการเรียนออกมาไม่มีปัญหา ซึ่งเรื่องเหล่านี้คิดว่าพ่อแม่คนอื่นๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ เพียงแต่เราหาในสิ่งที่เด็กๆชอบให้ได้ และสนับสนุนให้เต็มที่
สำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปซึ่งเป็นรอบชิงแชมป์ระดับเอเชีย ที่ใต้หวัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2569 ฝากเป็นกำลังใจและช่วยเชีย “น้องบุ๋น” ด้วย โดยสามารถติดตามและให้กำลังใจน้องได้ที่ Boon-Hungry Drummer ทุกช่องทาง และ ช่อง OZONE Band FC