ขอโทษจากใจจริง! “บังลัน” กลับไปดูคลิปรับเห็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ใช้คำพูด-กิริยาขาดสติ

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - “บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่” โพสต์ขอโทษอีกครั้ง เผยได้หยุดพักและมีสติมากพอ ย้อนกลับดูคลิปเห็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ขอโทษต้าห์อู๋ในฐานะคนทำธุรกิจด้วยกัน เข้าใจดีถึงความทุ่มเท หยาดเหงื่อ และหัวใจกว่าจะสร้างแบรนด์ได้ รับใช้คำพูดและกิริยาที่ขาดสติกระทบกระเทือนสิ่งที่ต้าห์อู๋ตั้งใจสร้างอย่างไม่น่าอภัย ขอโทษครอบครัว ขอโทษคนที่รักและสนับสนุนที่ทำให้ผิดหวัง
วานนี้ (16 ส.ค.) บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่ ได้โพสต์ในโซเชียล ขอโทษทุกคนถึงเรื่องที่ผ่านมา โดยเฉพาะต้าห์อู๋ ครอบครัวของบังลัน และแฟนคลับ
บังลันเขียนไว้ว่า
“สวัสดีครับทุกคน... ในวันที่ผมได้หยุดพักและมีสติมากพอ ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เปิดใจพูดคุยกับทุกคนด้วยความจริงใจที่สุดครับ
"ผมไม่ได้มาเพื่อขอร้องให้ใครให้อภัย... แต่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ยอมรับความจริงและขอโทษจากใจจริงครับ"
ถึง คุณต้าห์อู๋ แฟนคลับทุกๆ ท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
ข้อความนี้ถูกเรียงร้อยขึ้นในวันที่ผมได้หยุดพักทุกอย่าง และมีโอกาสได้นิ่งเพื่อมองกลับมาที่ตัวเองอีกครั้ง
สิ่งแรกที่ผมตั้งใจทำที่สุด คือการขอโทษ คุณต้าห์อู๋ จากหัวใจของคนที่ตั้งใจทำธุรกิจเหมือนกัน ผมเข้าใจดีถึงความทุ่มเท หยาดเหงื่อ และหัวใจที่ต้องใส่ลงไปกว่าจะสร้างแบรนด์ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ แต่คำพูดและกิริยาที่ขาดสติของผม กลับไปกระทบกระเทือนสิ่งที่คุณต้าห์อู๋ตั้งใจสร้างอย่างไม่น่าอภัย และผมต้องขอโทษแฟนคลับทุกคน ขอโทษผู้ใหญ่ ลูกค้า คนที่เคยรักผม รวมถึงทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ
เมื่อผมได้กลับมานั่งเปิดดูคลิปนั้นอย่างตั้งใจ ตกผลึกทุกคำพูดและกิริยาของตัวเอง ผมเห็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย มันไม่ควรจะเป็นตัวผมเลยที่ทำสิ่งเหล่านั้นออกไป ในฐานะคนที่พอจะมีชื่อเสียง เป็นคนที่หลายคนอาจเคยมองเป็นแรงบันดาลใจของการสู้ชีวิต การกระทำในวันนั้นมันเหมือน "ผมกำลังทำลายความตั้งใจของตัวเอง" ที่พากเพียรสร้างทุกอย่างมาทั้งชีวิต เพื่อดูแลคนที่ผมรักและคนที่รักผม แต่กลับต้องมาพังทลายลงเพียงเพราะอารมณ์ชั่วขณะไม่กี่วินาที
ทุกคำติชมและทุกข้อความตักเตือนในวันนี้ ไม่ว่าจะสะท้อนมุมไหนของผม มันได้กลายเป็น "บทเรียนเล่มใหญ่ที่สุดในชีวิต" ที่ผมกำลังตั้งใจเปิดอ่านทุกหน้าด้วยความนอบน้อม ในวันที่ผมเห็นตัวเองแตกสลายจากความผิดพลาดของตัวเอง ผมยอมรับอย่างไม่มีข้อแก้ตัวเลยครับว่า ผมเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ยังคงมีบาดแผลและข้อบกพร่องอีกมากที่ต้องแก้ไข
สิ่งที่ทำให้ผมปวดใจที่สุดในวันนี้ คือการได้มองหน้าคนที่รักผมที่สุดในครอบครัว...
ผมอยากขอโทษ คุณพ่อคุณแม่ จากลึกสุดของหัวใจ จากลูกคนหนึ่งที่ตั้งใจสู้ชีวิตมาตลอด เพื่ออยากเห็นท่านยิ้มให้กว้างที่สุดและภาคภูมิใจในตัวลูกคนนี้ แต่ในวันนี้ สิ่งที่ผมสร้างกลับกลายเป็นความเครียด ความกังวลใจ และนำพาเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปรบกวนหัวใจของท่านให้ต้องเป็นห่วง
ผมขอโทษ ภรรยาของผม ผู้หญิงที่รัก ซัพพอร์ต และทำหน้าที่ภรรยาที่ดีดูแลผมในทุกๆ เรื่องมาโดยตลอด คนที่ผมตั้งใจอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นสามีที่ดีที่สุดเพื่อดูแลเธอให้ดีที่สุด แต่ในวันนี้ ผมกลับทำให้ผู้หญิงที่รักผมมากที่สุด ต้องมาพลอยเครียด กังวลใจ และมองสามีคนนี้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วง การดูแลเอาใจใส่ของเธอในวันที่ผมแย่ที่สุด ยิ่งสะท้อนให้ผมรู้สึกผิดและละอายใจเหลือเกินครับ
และผมขอโทษ ลูกๆ ของผม... คนที่ผมตั้งใจไว้เสมอว่าอยากจะเป็นคนที่มอบความสุข ให้ชีวิตที่ดีที่สุด และทำให้ลูกหัวเราะได้เสียงดังที่สุดในทุกๆ วัน แต่ในวันนี้ วันที่ลูกๆ โตพอจะรับรู้เรื่องราวทุกอย่าง กลับกลายเป็นว่าผมต้องมาเห็นน้ำตาของลูกเพราะความผิดพลาดของพ่อคนนี้ มันคือภาพที่แทงเข้ากลางหัวใจและเป็นบทเรียนที่ผมจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต
ผมขอโทษจากใจจริง... สำหรับคนที่เคยรักและซัพพอร์ตผมมาตลอด แต่กลับต้องมาผิดหวังกับพฤติกรรมเพียงเสี้ยววินาทีของผมในวันนี้ ความรู้สึกที่คุณมอบให้มันมีค่ามาก และผมละอายใจเหลือเกินที่ทำลายมันลงไป
และผมขอโทษ สำหรับทุกท่านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่กลับต้องเริ่มต้นมารู้จักผมเป็นครั้งแรกด้วยความเกลียดชังและความรู้สึกที่ไม่ดี ผมรู้สึกเสียดายเหลือเกิน... เสียดายโอกาสที่จะได้แนะนำตัวให้ทุกคนได้สัมผัสว่าเนื้อแท้ของผมเป็นอย่างไร และสินค้าของเราถูกสร้างขึ้นมาจากความตั้งใจมากแค่ไหน
ผมรู้ดีครับว่าความรู้สึกที่เสียไป มันยากเกินกว่าจะกอบกู้กลับคืนมา ผมจะไม่ขอร้อง ไม่อ้อนวอน และไม่บังคับให้ใครต้องมาให้อภัยผม เพราะความรู้สึกของทุกคนคือสิ่งสำคัญที่ผมต้องเคารพ แต่ในเมื่อวันนี้คนอื่นอาจจะยังไม่พร้อมให้โอกาสผม... "ผมจะขอโอกาสให้ตัวเอง" ในการนำความเจ็บปวดครั้งนี้ มาเป็นกระจกเงาสะท้อนเพื่อใช้แก้ไขข้อบกพร่อง และเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิม เพราะผมยังเชื่อเสมอว่า ในจุดที่มืดที่สุดของชีวิต ความผิดพลาดจะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนและดีขึ้นได้เสมอ
ช่วงเวลาที่ผมต้องหยุดพักรักษาตัว ทั้งร่างกายและจิตใจ ผมไม่ได้มองว่านี่คือการลงโทษจากใคร แต่มันคือบทเรียนชีวิตที่เตือนสติผมได้ดีที่สุดครับ ผมขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดไว้ที่ตัวผมเพียงผู้เดียว และขอใช้เวลาหลังจากนี้ในการพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำครับ
"ข้อความจากหัวใจนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อผลประโยชน์ สร้างกระแส หรือนัยแอบแฝงใดๆ ผมเพียงหวังว่าทุกคนจะเปิดใจรับฟังความสำนึกผิดของผมครับ
ผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกที่เกิดมา ทุกอย่างคือการเรียนรู้ และผมจะปรับปรุงตัวเองเรื่อยไป... เพราะคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่เกิดมาเพอร์เฟกต์ แต่คือคนที่กล้าเรียนรู้จากบทเรียน
ในวันที่เราล้ม การยอมรับความจริงไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโต
ขอบพระคุณจากหัวใจที่เปิดใจรับฟังจนถึงบรรทัดสุดท้าย ผมผิดไปแล้วและน้อมรับการกระทำทั้งหมด ขอโทษจากใจจริงครับ"
บังลัน