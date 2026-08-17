รู้จัก “บี้ถ่ายบั๊ก” ขนมพื้นเมืองภูเก็ตของชาวเปอรานากัน คว้าแชมป์ อาหารถิ่น รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste 2569

“บี้ถ่ายบั๊ก” หรือ “ผีตายหวาก” เป็นขนมหวานชื่อแปลก ที่ไม่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยสำหรับคนในพื้นที่อื่นๆ แต่สำหรับคนภูเก็ตแล้ว บี้ถ่ายบั๊ก เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับขนมพื้นเมืองชื่อแปลกนี้เป็นอย่างดี เพราะสืบทอดกันมาหลายรุ่น แต่มาช่วงหลังๆ ความนิยมรับประทาน บี้ถ่ายบั๊ก อาจจะลดน้อยถอยลงบ้าง ไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยนิยมรับประทาน และมีคนทำน้อยลง
“บี้ถ่ายบั๊ก” หรือ “ผีตายหวาก” ขนมที่ใกล้จะเลือนหาย กลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวภูเก็ต และพูดถึงอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศ จากโครงการ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ…ที่หายไป (The Lost Taste)” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คว้ารางวัล Popular Vote 2026 จากโครงการ "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ไปครองได้อย่างภาคภูมิ
บี้ถ่ายบั๊ก เป็นขนมพื้นเมืองกลุ่ม “ปุ๊นเตโก้ย” ของชาวเปอรานากัน (บาบ๋า–ย่าหยา) สะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและมลายู ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเปอรานากันในภูเก็ต มะละกา ปีนัง และสิงคโปร์
“บี้ถ่ายบั๊ก” เป็นขนมหวานคล้ายลอดช่อง ที่นำแป้งข้าวเจ้านวดน้ำอุ่น แบ่งสีขาว และสีแดง สีมงคลของชาวจีน กดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจัดจนสุกลอย แล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่ม หนึบ เสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตย และน้ำแข็งใส หวานเย็นชื่นใจ เหมาะกับอากาศภูเก็ตสุด ๆ
ทุกวันนี้ “บี้ถ่ายบั๊ก” หารับประทานได้ไม่ง่ายนัก เพราะกรรมวิธีการทำต้องอาศัยทั้งความประณีตและความชำนาญ ยังหารับประทานได้ตามชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต บริเวณถนนหน้าโรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดเช้าฉำฉา ตามร้านขายขนมสดในช่วงเช้า รวมถึงงานเทศกาลบางโอกาส
“บี้ถ่ายบั๊ก” อีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาอาหารของภูเก็ต ที่บอกเล่ารากเหง้า วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเปอรานากัน พร้อมส่งต่อเสน่ห์ของภูเก็ตในฐานะ UNESCO Creative City of Gastronomy สู่คนรุ่นใหม่
มาเที่ยวภูเก็ตครั้งหน้า อย่าลืมลองชิม “บี้ถ่ายบั๊ก หรือ “ผีตายหวาก” คุณอาจได้ค้นพบอีกหนึ่ง “รสชาติของภูเก็ต”