สถานการณ์ยังลุกลาม! จนท.ระดมกำลังคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จ่อปิดเรียนหากยังไม่ดีขึ้น

นครศรีธรรมราช – เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจากหลายพื้นที่เร่งเข้าคุมไฟป่าพรุควนเคร็งอย่างต่อเนื่อง ฮ.บินตักน้ำเข้าโปรยพื้นที่วิกฤต ขณะเดียวกันยังเร่งสอบหามือจุดไฟเผาป่า พร้อมจ่อปิดเรียนหากสถานการณ์หมอกควันยังส่งผลกระทบต่อนักเรียน
วันนี้ (16 ส.ค.) สถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกลามอยู่ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจากหลายพื้นที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ โดยเฉพาะในแนวป่าที่กำลังลุกลามให้อยู่ในวงที่ควบคุมไว้ได้ ขณะที่ยังคงมีความระอุใต้ผิวดินหรือที่เรียกว่าไฟมุด จากการทับถมของซากพืชหนาเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี เมื่อมีลมพัดแรงการปะทุซ้ำจึงเกิดขึ้นกลายเป็นแนวไฟอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งควบคุให้ได้
ขณะที่นายธนากร รักธรรม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เปิดเผยว่าสถานการณ์ในภาพรวมทนั้นมีการระดมทรัพยากรจากทุกสายเข้าเร่งควบคุมพื้นที่ จากวันพฤหัสจนถึงขณะนี้ มีกลุ่มไฟหนักอยู่ที่ 3 จุด เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกำลังเร่งอยู่ที่บ้านควนยาว
ส่วนการลอบเผาสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ต้องสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่อง และเร่งตรวจสอบกลุ่มที่ก่อเหตุแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนการตักน้ำของเฮลิคอปเตอร์ได้กลายเป็นสร้างความตื่นตาให้กับเด็กๆในพื้นที่ ได้ร่อนลงหย่อนถุงน้ำในแหล่งน้ำที่ใกล้กับพื้นที่แนวไฟ ก่อนที่ยกตัวขึ้นแล้วนำไปดับไฟอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาคพื้น และเจ้าหน้าที่นิรภัย ช่างอากาศยานคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
นายธรรมนูญ คงจันทร์ นายก อบต.เคร็ง อำเภอชะอวด ระบุว่า ขณะนี้กำลังติดตามสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้เป็นวันทำการเห็นว่าหากกลุ่มควันยังส่งผลกระทบกับโรงเรียน จำเป็นต้องร้องขอให้มีการปิดการเรียนการสอนก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพกับนักเรียน ขณะเดียวกันมีการนำรถตรวจคุณภาพอากาศเข้ารติดตามผลกระทบกับชุมชนในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วด้วย ซึ่งจะมีการประเมินค่าและติดตามผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน.