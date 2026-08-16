นายก อบจ.สงขลา ชี้ตลาดกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยยังมีโอกาสโต ย้ำส่งเสริมต้องเกิดผลจริง

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรม “Sabayoi Coffee Festival 2026” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม
นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า กาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูง โดยปัจจุบันความต้องการกาแฟโรบัสต้าอยู่ที่ประมาณ 40 ตันต่อปี ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ผลิตได้ประมาณ 10 ตันต่อปี สะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดอีกประมาณ 30 ตันต่อปี ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
“เรื่องตลาด ตอนนี้ไม่น่ากังวล เพราะความต้องการในตลาดสูงถึง 40 ตันต่อปี แต่ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ และเกษตรกรในพื้นที่ผลิตได้ประมาณ 10 ตันต่อปี” นายสุพิศ กล่าว
พร้อมกันนี้ นายก อบจ.สงขลา ได้ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่หยุดอยู่เพียงกิจกรรมหรือคำกล่าว แต่ต้องนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งการเพิ่มรายได้ การสร้างอาชีพ และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
“เราไม่ได้ทำเพื่อให้เป็นแค่กิมมิกหรือวาทกรรม แต่เรามุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งจริง ๆ” นายก อบจ.สงขลา กล่าว
ทั้งนี้ “Sabayoi Coffee Festival 2026” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยและสินค้าเกษตรของจังหวัดสงขลา สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน