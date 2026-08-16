ชาวบ้านไม่ทนรวมตัว 300 คน เรียกร้องให้แก้ปัญหา หลัง เดือดร้อนจากผู้รับเหมาทิ้งงานขุดเจาะสร้างท่อระบายน้ำ

สุราษฎร์ธานี - ชาวเกาะสมุยหลายร้อยคนไม่ทน รวมพลังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนจาก โครงการขุดเจาะสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ บ้านปลายแหลม ใกล้สนามบินเกาะสมุย มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท หลังผู้รับเหมาทิ้งงาน
เมื่อเวลา 10.00 วันนี้ ( 16 สิงหาคม 2569) ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงเเรม บริเวณถนนเส้นบ้านบางรักษ์ -บ้านปายแหลม หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน และ นายลิขิต เรืองศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด พร้อมชาวบ้านกว่า 300 คน ได้ออกมา รวมตัว บนถนนจุดที่มีการก่อสร้าง พร้อมนำป้ายข้อความ สะท้อนปัญหาถึงความเดือดร้อน เชิงสัญลักษ์ และเรียกร้องให้มีการแก้ไขโดยเร็วหากไร้การแก้ไข จะรวมตัวกันอีกครั้งทำการปิดถนนอย่างถาวร ซึ่งหากมีการปิดถนนจะส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวทันที
โดยโครงการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท ชื่อดังแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปลายแหลม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวงเงินค่าจ้าง 267,200,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 133/2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่าผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569
จนล่าสุดถึงขณะนี้ การก่อสร้างได้หยุดชะงักไปจากผู้รับเหมาทิ้งงาน มานาน ขุดหลุม กลางถนน จำนวน 4 หลุม ทำถนนคับแคบ รถยนต์ที่ใช้สัญจรไปมาผ่านไปด้วยความยากลำบาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงนักท่องเที่ยว และ ประชาชนที่ใช้สัญจรถนนเส้นทางดังกล่าว จากการเกิดอุบัติเหตุ จากพื้นผิวการจราจรที่เป็นหลุม ผิวถนนพัง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสนามบินเกาะสมุย เกิดการล่าช้าเสียเวลา ตกเครื่องบินเดินทางไปมันทันเวลา ร้านอาหารของผู้ประกบการต้องปิดตัวหลายร้าน และปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และ การท่องเที่ยว เป็นยอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไขจากหน่วยงานใด
พ.ต.อ.ประชุม กล่าวว่า โครงการดังนี้เป็นโครงการอัปยศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของผู้รับเหมา พร้อมกันกลุ่มผู้เดิอดร้อนได้เรียกร้อง 10 ข้อ
1.ขอเรียกร้องคืนถนนให้ประชาชนวิธิไหน 2.รอคำตอบภายใน 15 วัน 3.ให้เสนอมาว่ากี่วันในการคืนถนน 4.ช่วงเวลารอดำเนินการ ขอทางเบี่ยงคอนกรีตเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 5. ขอไฟส่องสว่างทางเบี่ยง / จุดตัด 6.ขอล้างทำความสะอาดถนน 7.ลอกท่อระบายน้ำ / เอาท่อดำออก 8.ฝาก ส.สถามกับโยธา เรื่องการดำเนินการ 9.หากมีอุบัติเหตุกับทางหลุม ใครรับผิดชอบ ติดต่อหน่วยงานไหน 10. หวังว่าสิ่งที่ขอไปเจ้าหน้าที่ จะติดตามผลงานตลอดจนแล้วเสร็จเพื่อชาวบ้าน ทุกๆคน
ล่าสุด นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 จากพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมาพบพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมรับหนังสือ เรียกร้องทั้ง 10 ข้อ จากกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อนำหนังสือและ รับปากว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปเข้าที่ประชุม พร้อมดำเนินการ แจ้งไปยังกรมโยธาธิการ และ ผังเมืองโดยเร็ว
ขณะที่นางทรงศรี อายุ 60 ปี เจ้าของร้านอาหาร แป๊ะ กล่าวว่า ตัวเองได้รับความเดือดร้อนตรงที่ถนนเส้นนี้ ที่ทำมากว่า 2 ปีแล้วยังไม่เสร็จ ตอนนี้ลูกค้าหายหมดแล้ว และ ฝุ่นเยอะมาก ธุรกิจบ้านเช่าก็อยู่ไม่ได้ จากผลกระทบเสียงดังมาก ไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบ ที่ผ่านมาเคยคุยกับผู้รับเหมา ว่าให้ช่วยเอาน้ำมารด เพื่อลดฝุ่นแต่ก็เงียบ ไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใด ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองเอาน้ำมารดทุกเช้า เพื่อให้ฝุ่นบนถนนลดลง
เจ้าของร้านอาหาร ยังกล่าวอีกว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข และทำการปิดถนน กลบถนน คืนถนนให้ชาวบ้านบางรักษ์ เพราะถนนเส้นนี้ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อน อยู่ๆก็มาขุด และ ทิ้งงานโดยที่ผู้รับเหมาไม่ได้มาทำ มีคนงานวันละ 2-3 คน และขุด 4 หลุม แต่คนงานมีแค่นี้ เพิ่มความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ซึ่งแถวนี้กระทบกันหมด ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ทุกอย่าง และถนนเส้นนี้เป็นหน้าตาของการท่องเที่ยวเพราะเป็นเส้นผ่านสนามบิน
ตอนนี้ร้านอาหารลูกค้าแทบไม่เข้าร้านแทบทุกร้านเลย เพราะเจออุปสรรคของถนน รถโดนเหล็กแทงล้อ ทำให้มีความเสียหาย อุบัติเหตุเยอะมาก ตอนนี้ มีทั้งชุดปฐมพยาบาล กล่องยาไว้ให้เพื่อให้ความช่วยเหลือ มอเตอร์ไซด์ล้มบ่อยมาก ล่าสุดเมื่อวานมอเตอร์ไซด์ ชนกำแพงได้รับบาดเจ็บ ไม่มีใครมาดูแล มารับผิดชอบ พวกตนไม่ทนแล้ว จะร่วมกันเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งเสียงดังๆไปถึงรัฐบาล ให้เร่งแก้ไขโดยด่วน