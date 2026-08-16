เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงถล่มบ้านชาวพัทลุงเป็นรูพรุน คาดสาเหตุจากความขัดแย้งส่วนตัว

พัทลุง – เกิดเหตุคนร้ายอาศัยความมืดลอบซุ่มยิงถล่มบ้านชาวบ้านเป็นรูพรุนก่อนหลบหนีไป ในพื้นที่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง โชคดีเจ้าของบ้านไม่อยู่ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ คาดสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
วันนี้ (16 ส.ค.) พ.ต.ท.เคล้า พลนุ้ย สว.(สอบสวน) สภ.กงหรา จ.พัทลุง พร้อมนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. บุกยิงถล่มบ้านพักของชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย โดยเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายทุ่งนางชี-หัวถนนท่านช่วย ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดชะรัด ตลาดใหญ่ของ อ.กงหรา จ.พัทลุง
ในที่เกิดเหตุบ้านชั้นเดียวแบบก่ออิฐถือปืน ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายอนุวัฒน์ เหล็มสัน อายุ 35 ปี ถูกคนร้ายยิงถล่มด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิด เข้าที่บริเวณปากประตูบ้านและฝาบ้าน จำนวน 12 รู ในที่เกิดเหตุ ตร.พบปลอกกระสุนปืนที่คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่ 7 ปลอก จึงเก็บไปเป็นหลักฐานในการสืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวมี นายอนุวัฒน์ อาศัยอยู่เพียงคนเดียว โดยในตอนคืนเกิดเหตุ นายอนุวัฒน์ ไปทำธุระนอกบ้านและไปค้างคืนนอกบ้าน ก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อ จำนวน และไม่ทราบยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุร้าย ขับขี่ยานพาหนะมาจอดอบริเวณหน้าบ้านและใช้อาวุธปืนยิงถล่มจำนวนหลายนัด จนทำให้บ้านพักหลังดังกล่าวเป็นรูพรุนหลายแห่ง จากนั้นคนร้ายก็ได้หลบหนีไป
ส่วนชนวนเหตุการณ์ยิงถล่มบ้านในครั้งนี้ในเบื้องต้น ตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวของ นายอนุวัฒน์ กับคู่อริ แต่ในคืนเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบว่าเจ้าของบ้านไม่ได้นอนที่บ้าน ส่วนคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากทราบเส้นทางการหลบหนีหลังก่อเหตุร้ายเป็นอย่างดี