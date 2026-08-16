“น้องบุ๋น” เพื่อนร่วมวง “เนเน่ ” คว้าแชมป์ Drums Off Thailand 2026 กวาด 3 ถ้วยจาก 3 ประเภท ได้ตั๋วลุยศึกระดับเอเชียที่ไต้หวัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “น้องบุ๋น” เพื่อนร่วมวง “เนเน่ รอยัล” จากวง OZONE Band กวาด 3 ถ้วยจาก 3 ประเภท สร้างชื่อกระหึ่มวงการกลองเยาวชน คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ลุยศึกระดับเอเชียที่ไต้หวัน ธ.ค.นี้
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยรายสำหรับวงการดนตรี “น้องบุ๋น” เด็กชายณัฐฐ์บุญญ์ บุญรุ่งโรจน์ หรือ “ทศกัณฐ์” มือกลองเยาวชนวัย 12 ปี จากวงร็อกเด็กภูเก็ต เพื่อนร่วมวงของ “เนเน่ รอยัล” จากวง OZONE Band เจ้าของฉายาในโลกโซเชียล “Boon Hungry Drummer” ที่ล่าสุด ระเบิดฟอร์มบนเวทีการแข่งขัน Drums Off Thailand 2026 ก่อนคว้ารางวัล ชนะเลิศ Solo Category - Children Division รุ่นอายุ 8–12 ปี มาครองได้สำเร็จ
ที่สำคัญยังโชว์ความสามารถได้อย่างโดดเด่นด้วยการ กวาดถึง 3 ถ้วยรางวัล จากการลงแข่งขัน 3 ประเภท เรียกได้ว่าขึ้นเวทีไหนก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ สมกับฉายา “Hungry Drummer”
สำหรับ ชัยชนะครั้งนี้ยังส่งให้น้องบุ๋นได้รับสิทธิ์เป็น ตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับทวีปเอเชีย ณ ประเทศไต้หวัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2569
ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัว ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต รวมถึงชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ได้เห็นเยาวชนไทยก้าวขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยความสามารถด้านดนตรีอีกราย