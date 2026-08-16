โซเชียลเสียงแตก! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 32 เสน่ห์เดิมหายไปหรือแค่ปรับตัวตามยุคสมัย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกับงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 32 ที่ถูกตั้งคำถามถึงเสน่ห์ดั้งเดิมที่เริ่มจางหายไปจนเหมือนกลายเป็นงานมหกรรมอาหารมากกว่า ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นไปตามกลไกตลาดและพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ชี้ของกินช่วยดึงดูดคนส่งผลให้งานเติบโตขึ้นทุกปี
วันนี้ (16 ส.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับบรรยากาศของ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่หลายคนมองว่าเสน่ห์และเอกลักษณ์เดิมของงานกำลังจางหายไป โดยประเด็นที่ถูกพูดถึงประกอบด้วย ร้านต้นไม้และสินค้าเกษตรลดน้อยลง พื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยร้านของกินร้านดังจากกระแสโซเชียล ขณะที่ร้านค้าท้องถิ่นและร้านของนักศึกษามีจำนวนลดลง ปัญหาค่าเช่าพื้นที่แพงขึ้นทำให้กระทบกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและร้านค้าขนาดเล็ก ทำให้บรรยากาศคล้ายเป็นงานมหกรรมอาหารมากกว่า
นอกจากนี้ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่างานด้านวิชาการและการเกษตรจริง ๆ ยังคงมีอยู่ตามโซนเดิม เพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำให้ผู้เยี่ยมชมงานส่วนใหญ่รับรู้เพียงภาพรวมของโซนร้านค้าและของกินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองอีกด้านที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามกลไกตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย มองว่ายุคนี้คนรุ่นใหม่ซื้อต้นไม้น้อยลงเนื่องจากไม่มีเวลาดูแล หากร้านค้าขนต้นไม้มาขายแล้วขาดทุนก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อย ในขณะที่ของกินเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ ช่วยดึงดูดคนให้มาเดินงานจำนวนมาก ส่งผลให้งานเติบโตขึ้นทุกปี สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน