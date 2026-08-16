“ราไวย์ สบาย สไบ” ยกระดับภูมิปัญญา ชู “สไบราไวย์” ผ่านแฟชั่นโชว์ ร่วมสมัย แต่ละลายมีผืนในโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “ราไวย์ สบาย สไบ” ยกระดับภูมิปัญญา ชู “สไบราไวย์” ผ่านแฟชั่นโชว์ สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่แฟชั่นร่วมสมัย แต่ละลายมีผืนในโลก จากฝีมือคอนแลป ระหว่าง YAYEE และกลุ่มวิสาหกิจพรหมเทพแฮนด์เมด สนับสนุนของ ทต.ราไวย์
แม้จะจบไปแล้ว สำหรับงาน “ราไวย์ สบาย สไบ” ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลราไวย์ และ สภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ เมื่อวันที่ 14 -15 ส.ค. ณ ลานโพธิ์ แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ซึ่งภายในงานมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายรอมดอลน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแขกผูมีเกียรติ ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน กันอย่างคึกคัก
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีการกล่าวขานถึงในการจัดงานดังกล่าว นั้นก็คือ “สไบราไวย์” ซึ่งไม่ใช่แค่ผ้าพาดบ่า แต่เป็นเรื่องราวของวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากการตั้งใจที่สร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของคนตำบลราไวย์ ด้วยการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัย มีการจัดแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม นำผ้าสไบกว่า 30 ผืนมาร่วมถ่ายทอดความงดงามของ “สไบราไวย์”
นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า สำหรับ “สไบราไวย์” เป็นผลงานการคอนแลปร่วมกัน ระหว่าง YAYEE และ กลุ่มวิสาหกิจพรหมเทพแฮนด์เมด ภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลตำบลราไวย์ โดยนำภูมิปัญญาการทอและงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบร่วมสมัย จนเกิดเป็นผืนผ้าที่สามารถนำไปต่อยอดในโลกแฟชั่นได้อย่างลงตัว
ผ้าสไบแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหรือผลงานหัตถกรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง รากเหง้าทางวัฒนธรรม ความประณีตของช่างฝีมือ และความภาคภูมิใจของชุมชนราไวย์ ซึ่งลายของผาสไบราไวย์ แต่ละผืนจะมีลายเฉพาะตัว และแต่ละลายมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น เพราะเป็นการทำลายด้วยมือ
การจัดแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสื่อสารผ่านแฟชั่นร่วมสมัย พร้อมสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของผ้าไทย และเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาชุมชนสามารถก้าวต่อไปได้อย่างร่วมสมัยและยั่งยืน ปรากฎว่าการนำผ้าสไบราไวย์ ออกสู่สายตาของชาวโลกในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมงาน