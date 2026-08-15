“สุชาติ” ท้าคนบุกรุกป่าหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต "ฟ้องมาเลยไม่กลัว" หลังถูกฟ้องกรณีสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.ทรัพย์ฯ ท้านายทุนรุกป่า "ฟ้องมาเลยครับ ผมไม่กลัว" หลังใช้ มาตรา 25 พรบ.ป่ไม้ สั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่า หาดนุ้ย จ.ภูเก็ต แต่ถูกนายทุนฟ้องศาลปกครอง พร้อมเดินหน้าจัดการกับคนรุกป่าต่อ
วันนี้ (15 ส.ค.69) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว “สุชาติ ชมกลิ่น” ว่าถูกนายทุนฟ้องเพราะสั่งให้รื้อรีสอร์ทรุกป่าหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต ว่า มีคนยื่นฟ้องผมต่อศาลปกครอง แต่ผมพร้อมชี้แจง และไม่กลัวการถูกฟ้องร้อง ยืนยันเดินหน้าต่อ ไม่ว่าพื้นที่ไหนหรือใครก็ตาม หากบุกรุกป่า ผมดำเนินการตามกฎหมายเท่าเทียมกันทุกกรณี
กรมป่าไม้มีคำสั่งตามมาตรา 25 ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวนหาดนุ้ย เนื่องจากเป็นการบุกรุก ผู้ถูกคำสั่งอุทธรณ์ แต่ทั้งกรมป่าไม้และกระทรวงฯ ยืนยันคำสั่งเดิม จึงไปฟ้องศาลปกครองภูเก็ต โดยมีผมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถูกฟ้อง พร้อมขอคุ้มครองชั่วคราว
ศาลมีคำสั่ง "ไม่คุ้มครองชั่วคราว" หมายความว่าระหว่างพิจารณาคดี รัฐยังดำเนินการตามคำสั่งได้ตามปกติ ส่วนประเด็นที่ศาลรับไว้พิจารณาคือความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งนั้น ซึ่งกระทรวงฯ และกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การต่อศาลอย่างรอบคอบ
ผมกำชับให้ทุกขั้นตอนอยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ใครบุกรุกป่า ต้องถูกดำเนินการเท่าเทียมกันหมด
เรื่องนี้ไม่ทำให้ผมถอย นี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง แต่คือการทวงคืนแผ่นดินให้เป็นของคนไทยทุกคน เราทำทุกอย่างด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้ พร้อมสู้ในกระบวนการยุติธรรมเต็มที่
พวกคุณรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนผมรักษาผลประโยชน์ของชาติ
"ฟ้องมาเลยครับ ผมไม่กลัว"