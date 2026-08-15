แผ่นดินไหวสุมาตราเหนือ เขย่าแรง 6.4 ลึก 158 กม. ภูเก็ตรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองมาตังซียันต์ จ.สุมาตราเหนือ อินโดนีเซีย เขย่าแรงถึง 6.4 ลึก 158 กม.ห่างจากภูเก็ต 551 กม.ภูเก็ต กระบี่ รับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่
เมื่อเวลา17.54 น. วันนี้ (15 ส.ค. 69) เกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.4 ความลึก 158 กม. บริเวณเมืองเปอมาตังซียันตาร์ จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากไทยประมาณ 1,208 กม. ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 551 กม. เบื้องต้นรับความรู้สึกสั่นไหว บริเวณ จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า จากเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเมืองเปอมาตังซียันตาร์ จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย จังหวัดภูเก็ตรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในอาคารสูง โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินภูเก็ต บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เกาะสิเหร่ ส่วนอำเภอกะทู้ อาคารสูง อาทิ ดีคอนโดกะทู้ ในพื้นที่ตำบลกะทู้ และอำเภอถลาง สนามบินภูเก็ต (ต.ไม้ขาว อ.ถลาง) รับรู้ได้เล็กน้อย บางคนรู้สึก บางคนไม่รู้สึก
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายทางโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่แต่อย่างใด โดย สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ได้ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสูงอย่างละเอียด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง