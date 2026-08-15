ไฟป่าพรุควนเคร็งยังลามหนัก นายก อบต.ยันเหตุจาก "มักง่าย" จุดไฟใช้ในพื้นที่แล้วดับไม่สนิท

นครศรีธรรมราช - ไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ-ทะเลน้อย ยังผลาญหนัก ลุกลามต่อเนื่อง ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ยันเพราะ "มักง่าย" จุดไฟใช้แล้วดับไม่สนิท โต้หมดยุคคนจุดเผายึดที่ทำกินแล้ว
สถานการณ์ไฟป่ายังโหมไหม้พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในเขตรับพื้นที่ชอบของเขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยแนวไฟยังคงลุกลามเข้าทำลายพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งตั้งอยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
ภาพมุมสูงปรากฏรอยพื้นที่ความเสียหายอย่างกว้างขวางหลายร้อยไร่ หรืออาจมากกว่าพันไร่แล้ว โดยแนวไฟยังคงขยายวงอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด
นายประมาโมทย์ คงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลเคร็ง ได้เข้าให้การช่วยเหลือลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชาวบ้านได้ช่วยกันระดมลงแรงลงแขกเข้าดับไฟไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่เกษตรกรรมและบ้าน แต่ละรายอยู่ในสภาพอ่อนล้าอย่างหนักจากพยายามดับไฟไม่ให้เข้าพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันการเข้าควบคุมไฟ นายธเนศวร์ คงหอม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานงานระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมรถน้ำจากทุกท้องถิ่น รวมทั้งจากกองทัพภาคที่ 4 นำรถน้ำและกำลังพลที่เข้าทำการควบคุมไฟ โดยเน้นไปที่แนวไฟที่กำลังเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อาศัยเป็นลำดับแรก
นายธรรมนูญ คงจันทร์ นายก อบต.เคร็ง อำเภอชะอวด ระบุว่า แนวไฟได้เกิดขึ้นตั้งแต่ 3 วันก่อน สถานการณ์ได้ลุกลามไปหลายหมู่บ้านจากจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงลำบากทำให้ไฟกระจายตัวและกอปรกับมีลมพัดแรงทำให้ควบคุมไฟลำบาก นอกจากนั้นด้วยสภาพลมแรงยิ่งหอบไฟไปได้เร็วมากขึ้น แม้มีถนนกั้นกลางอยู่ลมหอบไฟลุกลามข้ามถนนได้โดยง่าย
ส่วนสาเหตุนั้นนายก อบต.เคร็งยืนยันว่า การเผาป่าให้เสื่อมโทรมเพื่อยึดครองพื้นที่นั้น ยุคนี้ไม่มีแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากความสะเพร่ามักง่าย เช่น กลุ่มหาของป่า หรือกลุ่มเก็บกระจูดไปก่อไฟหรือใช้ไฟในการตีผึ้ง หรือก่อไฟต้มน้ำต้มกาแฟในพื้นที่ป่าแล้วดับไม่สนิท หรือไม่ระวังทำให้ไฟลุกลาม
"ไม่มีไฟป่ามาอย่างน้อย 3 ปีแล้ว พืชต่างๆ โดยเฉพาะพืชหน้าดินขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้ไฟลุกลามได้เร็วและง่าย กอปรกับไม่มีน้ำขังทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว"
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ระดมกำลังและทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือ