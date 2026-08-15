ชาวเน็ตชื่นชมลูกหลาน “ขุนนิพัทธ์จีนนคร” ไม่เคยคิดทวงที่ดินโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคืน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศิษย์เก่า รร.หาดใหญ่วิทยาลัยเกาะกระแสข่าวบริจาคที่ดินให้วัด จ.ขอนแก่น ชี้ที่ดิน ญ.ว.ได้รับบริจาคมาจากขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร แม้เป็นทำเลทอง แต่ลูกหลานไม่เคยมาทวงคืน ชาวเน็ตแห่ชื่นชม บ้างย้อนถาม “จะแซะเขาเพื่อ”
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ “หาดใหญ่วิทยาลัย” ซึ่งระบุว่า เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้โพสต์ภาพโรงเรียน พร้อมกับระบุว่า “เกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องการบริจาคที่ดินให้วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงนั้น
“เมื่อย้อนอดีตกลับไปที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง "ญ.ว." ปัจจุบันนี้ ก็ได้รับการบริจาคโดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน เนื้อที่จำนวน 14 ไร่
“ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่บน ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปัจจุบันที่ดินบริเวณแปลงนี้ถือว่าเป็นทำเลทองเพราะอยู่ติดถนนเพชรเกษม ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ราคาที่ดินสูงถึง ตารางวาละ 100,000 - 300,000 บาท หากตีราคาซื้อขายที่ดินอาจสูงถึงประมาณ 1,600 ล้านบาท
“แต่ที่นี่ไม่เหมือนกันคือ ไม่เคยมีลูกหลานผู้บริจาคมาทวงคืนที่ดินผืนนี้”
หากย้อนดูประวัติขุนนิพัทธ์จีนนคร หรือเจียกีซี จะพบว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 เป็นต้นมา ขุนนิพัทธ์ฯ ได้อุทิศที่ดินและวางผังเมืองหาดใหญ่ด้วยตนเองจากการตัดถนนสายแรก ขึ้นคือ ถนนเจียกีชี ต่อมาเปลี่ยนเป็นถนนธรรมนูญวิถี และถนนเจียกีชี สาย 1 ต่อมาเปลี่ยนเป็นถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 หรือที่คนหาดใหญ่เรียกสายหนึ่ง ถนนเจียกีชี สาย 2 ต่อมาเปลี่ยนเป็นถนนไทยอิสระ แล้วเปลี่ยนอีกครั้งเป็นถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ถนนเจียกีชี สาย 3 ต่อมาเปลี่ยนเป็น ถนน 24 มิถุนาฯ แล้วเปลี่ยนอีกครั้งเป็นถนนนิพัทธ์อุทิศ 3
หลังจากนั้น ขุนนิพัทธ์ฯ ยังได้อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาลเมืองหาดใหญ่เพื่อตัดถนนอีก 35 สาย เช่น ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1-5 ถนนจิระนคร ถนนจิระอุทิศ ถนนนิพัทธ์ภักดี
ขุนนิพัทธ์ฯ ยังได้อุทิศที่ดินจํานวน 4 ไร่ครึ่งให้เทศบาลเพื่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ และต่อมาได้ขายที่ดินอีกส่วนหนึ่งให้เทศบาลเพื่อสร้างสนามกีฬาจิระนคร จากการขายที่ดินในครั้งนี้ ขุนนิพัทธ์ฯ ได้บริจาคเงินอีก 2 แสนบาท เพื่อเป็นเงินสมทบส่งเสริมการกีฬาให้แก่เทศบาล ในปี พ.ศ. 2498
โพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนได้ชื่นชมขุนนิพัทธ์จีนนครและตระกูลจิระนคร แต่ก็มีบางคนไม่เห็นด้วยกับการโพสต์ในลักษณะแบบนี้ โดยให้ความเห็นว่า “เหน็บเขาเพื่อ”
นอกจากนี้ ยังมีคนกล่าวถึงที่ดินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มอบให้ 690 กว่าไร่ และต่อมาคณะผู้จัดการมรดกได้มอบที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 90 ไร่ รวมเป็นจำนวนเกือบ 800 ไร่
ต่อมา ทายาทพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ยังได้อุทิศที่ดินขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 97.4 ตารางวา แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่ออาคารเย็นศิระ อาคารที่พักรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเรื้อรัง ที่เข้ามารักษา การฉายแสง รอรับดารฝ่าตัด พบแพทย์ ฯลฯ และครอบครัวที่เป็นผู้ยากไร้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ หรือมาจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ