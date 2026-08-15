ระทึก! เรือท่องเที่ยวหัวโทงพลิกคว่ำ-ล่ม กลางทะเลแหลมหางนาค จ.กระบี่ เรือนำเที่ยวเข้าช่วยเหลือ 12 ชีวิตปลอดภัย

กระบี่ – เรือท่องเที่ยวหัวโทง ชื่อ “รักอันดามัน ทัวร์” พลิกคว่ำและล่ม กลางทะเลบริเวณแหลมหางนาค จ.กระบี่ ขณะนำนักท่องเที่ยว10 คน พร้อมไกด์ ออกจากอ่าวนางไปเกาะห้อง เรือใกล้ๆเข้าช่วยเหลือ 12 ชีวิตบนเรือปลอดภัย
เมื่อเวลาประมาณ 11.15 น. วันนี้ ( 15 ส.ค.69) ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งเหตุเรือท่องเที่ยวหัวโทงพลิกคว่ำ จึงประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง พบเรือหางยาวชื่อเรือ “รักอันดามัน ทัวร์ ” จมพลิกคว่ำอยู่ในทะเล บริเวณแหลมหางนาค อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างนักนักท่องเที่ยวออกจากอ่าวนางไปท่องเที่ยวยังเกาะห้อง
สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า หลังจากเรือลำดังกล่าวพลิกคว่ำ ได้มีเรือสปีดโบ๊ทชื่อเรือ “SAYANG TOUR” เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทั้งหมด 12 ราย เป็นนักท่องเที่ยว 10 ราย ไกด์ 1 ราย กัปตัน 1 ราย และได้ลำเลียงผู้ประสบเหตุไปยังหาดคลองม่วงแล้ว เบื้องต้น มีผู้บาดเจ็บประมาณ 7 ราย แขนหัก 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 6 ราย