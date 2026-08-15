ไม่เอาไว้! ผู้การพัทลุงลุยตรวจฉี่ สภ.ทะเลน้อยทุกนายหลังดาบตำรวจนั่งเสพยาอบรมออนไลน์ฉ่ำ

พัทลุง - ผู้การพัทลุงนำ ป.ป.ส.-สาธารณสุขลุยตรวจฉี่ตำรวจทั้งโรงพักทะเลน้อย หาสารเสพติด ยังไร้เงาดาบตำรวจอบรมออนไลน์นั่งเสพยาบ้า ยันจะนำตัวมาให้ได้เร็วที่สุด พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
จากกรณีที่มีตำรวจ สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง เสพยาเสพติดขณะอบรมผ่านระบบซูมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ รองผู้กำกับ ประจำปีงบประมาณ 2569 ของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ตำรวจหลายคน ที่เข้าประชุมกลุ่มเห็นแล้วรับไม่ได้ จึงได้ถ่ายรูปส่งร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และร้องผู้สื่อข่าวให้ตรวจสอบนั้น
ล่าสุด วานนี้ (14 ส.ค.) ที่ สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง พล.ต.ต.เชาวลิต เลี่ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้นำเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค9 พ.ต.อ.รังษี มั่นจิตร ผกก.สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควนขนุน ตรวจปัสสาวะตำรวจใน สภ.ทะเลน้อยทุกนาย เพื่อหาสารเสพติด โดยผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
แต่ในส่วนของ ดต.วิรัศักดิ์ สุขราม หรือดาบเอ ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม ที่เป็นผู้ที่ถูกถ่ายรูปขณะอบรมออนไลน์นั้น ไม่ได้มาตรวจร่างกายหรือตรวจปัสสาวะแต่ยังใด ยังคงหายตัวและติตต่อไม่ได้
พล.ต.ต.เชาวลิต เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดจาก ตำรวจในสังกัด สภ.ทะเลน้อย หลังพบมีข่าวฉาว แต่ยังไม่เจอ ซึ่งในส่วนของ ดาบตำรวจที่เป็นข่าวในเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ได้เข้าอบรมมา 3 วันแล้ว และยังติดต่อไม่ได้ โดยสั่งการให้ชุดสืบสวนจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านก็ยังไม่เจอตัว คาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้ว
“ในเบื้องต้นนั้น เชื่อว่าพฤติกรรมการเสพเป็นยาเสพติดแน่นอน แต่ต้องเร่งสอบสวนและนำตัวมาให้ได้เร็วที่สุด พร้อมได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกหากพบมีความผิดพร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย แน่นอน”