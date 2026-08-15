ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต ผนึกกำลังเครือข่ายกงสุล ยกระดับความปลอดภัยสกัดกั้นนอมินี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ผนึกกำลังเครือข่ายกงสุลและอาสาสมัครต่างชาติ ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สกัดกั้นปัญหานอมินีและอาชญากรรมในพื้นที่
พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.ทท. เป็นประธานการประชุม “การสร้างเครือข่ายเข้มแข็งสกัดกั้นนอมินีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการแจ้งเบาะแสชาวต่างชาติกระทำความผิด” ณ ห้องประชุม ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จังหวัดภูเก็ต
การประชุมมีผู้แทนสถานกงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์ และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานความร่วมมือ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569
โดยได้มีการหารือในประเด็นสำคัญได้แก่ การสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ การป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางถนน
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจมน้ำ รวมถึงการสร้างความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางน้ำ การแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระทบกระทั่งกับประชาชนในพื้นที่ การป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด การป้องกันปัญหานักท่องเที่ยวพำนักเกินกำหนด (Overstay) การสื่อสารให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และกฎระเบียบที่ควรรู้ และ การประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยว สถานกงสุล และเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ มุ่งเน้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนข้อมูล การป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฎหมายและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันปัญหาและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำแนวทางไปดำเนินการ และนำผลการดำเนินงานกลับมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริมจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยั่งยืน