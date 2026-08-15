คนร้ายยิง ผญบ.ในบริเวณมัสยิด อ.สายบุรี จ.ปัตตานีเสียชีวิตก่อนชิงปืนหลบหนี

ปัตตานี - คนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ต.บือเระ อ.สายบุรี ภายในบริเวณมัสยิดบ้านบาโงยือริง สายบุรี บาดเจ็บก่อนชิงปืนหลบหนี ผู้ใหญ่บ้านทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนพกยิง นายฮัมดี กือจิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ขณะอยู่ภายในบริเวณมัสยิด บ้านบาโงยือริง ส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บ
ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อเข้ารับการรักษา ก่อนทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนพก ของผู้เสียชีวิตไปด้วย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสบุคคลหรือการกระทำอันอาจเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรง แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. หมายเลข 1341
หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้