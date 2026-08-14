(ชมคลิป) ไฟป่าพรุควนเคร็งโหมหนักเป็นวันที่สอง หวิดลามไหม้โรงเรียนใน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ขยายวงกว้างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ลามเข้าสวนปาล์ม เข้าเขตชุมชนห่างโรงเรียน 150 เมตร อบต.เคร็งแจ้งเตือน พร้อมช่วยเหลือชาวบ้านตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (14 ส.ค.) ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ หมู่ 1, 6, 8, 9 และ 11 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง กระแสลมแรง และแดดร้อนจัด โดยไฟป่ายังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากลมที่แรงทำให้ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว ของพื้นที่ป่าพรุ ใน 5 หมู่บ้าน และลุกลามเข้าใกล้สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบป่าพรุ
ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมา ไฟป่าพรุได้โหมลุกลามใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ห่างจากโรงเรียนเพียง 150 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งระดมน้ำฉีดน้ำเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้าใกล้โรงเรียน หวั่นจะเกิดความเสียหาย
ขณะที่ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใต้กระแสลมเริ่มได้รับผลกระทบจากควันไฟที่ไหม้ป่าพรุ ใน 5 หมู่บ้าน โดยได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3,000 คน
นายธรรมนูญ คงจันทร์ นายก อบต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศด่วนแจ้งเตือนสถานการณ์ไฟไหม้และการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากสถานการณ์ ฝนทิ้งช่วง กระแสลมแรง และแดดร้อนจัดส่งผลให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่ลุกลามขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกลุ่มควันจำนวนมาก ปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ และความปลอดภัยของประชาชน
พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีควันหนาแน่น ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกและปาก กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (เช่น หอบหืด) ควรอยู่แต่ในอาคารที่มิดชิด หรืออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ที่ทาง อบต.ได้เตรียมไว้แล้ว ในขณะนี้
อบต.เคร็ง และรพ.สต.บ้านควนชิง แจ้งช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนชนได้รับผลกระทบจากควันไฟ เกิดอาการสำลักควัน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชม.) นายธรรมนูญ คงจันทร์ (นายก อบต.เคร็ง) โทร: 087-264-6120 นายศรีรัตน์ คงสิน (ผอ.รพ.สต.บ้านควนชิง) โทร: 096-314-5766