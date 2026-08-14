iLaw ชวนรู้จัก ส.ว.สตูล อาชีพพยาบาลแต่สมัครในกลุ่มสื่อสารมวลชน อ้างประสบการณ์เป็นพิธีกรงานแต่ง

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - iLaw ชวนรู้จัก “อารีย์ บรรจงธุระการ” ส.ว.สตูล คะแนนสูงระดับดาวค้างฟ้า ระบุอาชีพ “พยาบาล” แต่สมัครในกลุ่มสื่อสารมวลชน อ้างเคยเป็นวิทยากรด้านแม่และเด็ก รับงานพิธีกรงานแต่ง-งานเลี้ยง ชี้ ส.ว.สตูลทั้ง 6 คนได้คะแนนแบบ "ล้นกระดาน" มีผู้สมัครที่ผ่านไปสู่รอบเลือกไขว้สูงที่สุดในประเทศ 38 คนจาก 40 คน เป็นอันดับหนึ่งร่วมกับบุรีรัมย์และพระนครศรีอยุธยา
iLaw หรือ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจของโครงการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ชวนให้รู้จักนางอารีย์ บรรจงธุระการ หนึ่งใน ส.ว.สตูล โดยเพจ iLaw ระบุว่า นางอารีย์ได้คะแนนโหวตสูง ทั้งที่ประวัติที่เขียนแนะนำตัวยังไม่เข้าข่ายของอาชีพในกลุ่มนั้นๆ
iLaw ให้ข้อมูลว่า นางอารีย์ บรรจงธุระการ สมัครเข้ารับเลือกเป็น ส.ว.ที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยเลือกสมัครในกลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
นางอารีย์เขียนอาชีพในใบสมัครว่า “พยาบาล” และเขียนประวัติการทำงานว่า “พยาบาลตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2522 ถึง 30 กันยายน 2562 วิทยากรด้านแม่และเด็กของจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน พิธีกรงานแต่ง งานเลี้ยงทั่วไป นายพิธีงานแต่ง วิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล/ตรัง/สงขลา 1 ครั้ง”
iLaw ให้ความเห็นว่า จากใบสมัครที่อารีย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เห็นได้ชัดว่า เธอมีอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักคือ พยาบาล และมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข จึงควรสมัครในกลุ่มที่ 4 แม้ว่าอารีย์จะมีงานเป็นพิธีกรงานแต่งและงานเลี้ยง หรือเป็นวิทยากรพิเศษอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่อารีย์ทำเป็นประจำต่อเนื่อง
แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่า เป็นการประกอบอาชีพ เพราะอารีย์ยังเขียนประวัติตัวเองว่า เป็นวิทยากรด้านแม่และเด็กจนถึงปัจจุบัน (วันสมัคร ส.ว.) ซึ่งนี่คืองานที่ทำเป็นอาชีพ
iLaw ยังโพสต์ด้วยว่า ในการเลือก ส.ว. อารีย์เป็น ส.ว.ระดับ "ดาวค้างฟ้า" กล่าวคือ ระดับอำเภอรอบเลือกกันเอง อารีย์ ได้ 5 คะแนนซึ่งไม่ได้สูงที่สุด แต่ในการเลือกไขว้คะแนนของอารีย์กลับพลิกมาเป็นลำดับที่หนึ่ง ได้ 7 คะแนน ในระดับจังหวัดเธอก็ได้คะแนนสูงสุดในรอบเลือกไขว้ 7 คะแนน
และในระดับประเทศ รอบเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ อารีย์ได้ 30 คะแนน สูงเป็นลำดับที่ 5 และรอบเลือกไขว้ได้ 57 คะแนน ได้รับเลือกเป็นลำดับที่ 6 ของกลุ่ม 18
iLaw อ้างว่า ในวันเลือกระดับประเทศ ผู้สังเกตการณ์พบว่า อารีย์เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ใส่ "เสื้อสีเหลือง" และแต่งกายคล้ายๆ กันเป็นจำนวนมากที่เดินไปเดินมาจับกลุ่มกันอยู่ในภายในสถานที่เลือก เมื่อผู้สังเกตการณ์ทักทายพูดคุยกับอารีย์ทำนองแสดงความยินดีที่ได้เข้ารอบ อารีย์ตอบกลับว่า ถ้าได้เป็น ส.ว.แล้ว "พรรคจะตั้งผู้ช่วยให้ไหม?"
เพจดังกล่าว ระบุว่า สตูลมี ส.ว. 6 คน ขณะที่โดยสัดส่วนประชากรแล้วมี ส.ส. เพียง 2 คน ซึ่งมาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด และ ส.ว.ทั้ง 6 คน ได้เป็น ส.ว.ด้วยคะแนนแบบ "ล้นกระดาน" การเลือกระดับประเทศ สตูลมีผู้สมัครที่ผ่านไปสู่รอบเลือกไขว้จำนวนสูงที่สุดในประเทศคือ 38 คน จาก 40 คน เป็นอันดับหนึ่งร่วมกับบุรีรัมย์และพระนครศรีอยุธยา